CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | ABD’den skandal hamle

İşgalci İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı.
İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.
İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.
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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında sivillerin bulunduğu bir bölgeyi hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gazze'deki sağlık ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait İHA Beyt Hanun kentindeki el-Mısriyyin Mahallesi’nde Filistinli bir grup sivili hedef aldı.
Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bildiri imzaladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik "kısmi silah ambargosu" kararını geri çevirdi.
İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını aktaran Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını ifade etti.
Rubio, ABD'nin İsrail'i desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.
ABD yönetimi, 8 Şubat'ta İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan, aralarında farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı yeni silah satışına onay vermişti.
Bu kapsamda İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba, 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yanı sıra farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti teslim edilecek.