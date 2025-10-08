CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiyi gasbettiler!

İSRAİL ORDUSU GECE YARISI SALDIRDI

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun yaptığı canlı yayınlarda İsrail ordusunun "durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği" anonsları duyuldu.

Yayında, anonslar sonrası gemilerdeki katılımcıların önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyerek oturmuş halde beklediği görüldü.

Filodaki gemilerin etrafının İsrail donanmasına ait hücumbotlarla sarıldığı görülen canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı.

Filonun amiral gemisi durumundaki Vicdan’dan yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım." dedi.

Anonslardan sonra canlı yayın kesilirken, İsrail askerleri gemilere çıkmaya başladı ve çok sayıda tekneyle irtibat koptu.

Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze'den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı aktarıldı.

ABLUKAYI KIRMAK İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ



Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki (FFC) Türk aktivistler, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu gibi kendilerini de zorla alıkoyacak olmasından çekinmediklerini söyledi.

Akdeniz'de yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yaklaşık 200 deniz mili mesafede seyrini sürdürüyor.

Filodaki "Vicdan" (Conscience) gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Türk aktivistler Akif Yasin Bahçeci ve Emrah Atiş, AA muhabirine konuştu.

Bahçeci, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun alıkonulmasına ilişkin, "Sumud filosundan sonra bizler kararlılıkla Gazze'deki ablukayı kırmak için yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Filoda 22 ülkeden toplamda 138 aktivistin bulunduğuna dikkati çeken Bahçeci, yolculukta olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok sıkıntıya da maruz kalabildiklerini ancak bunların kendilerini yıldırmadığını söyledi.

Bahçeci, Vicdan gemisinde gıda ve sağlık yardımları bulunduğuna işaret ederek "Gazze'deki ablukanın kırılması, işgalin son bulması, İsrail'in Filistin'in tamamına uygulamış olduğu zulme son vermek adına bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Olumsuz hava koşullarının filodaki diğer küçük tekneleri etkilediğini dile getiren Bahçeci, "Tabii olumsuz hava koşulları, sert ve yüksek dalgalar onları daha fazla etkilemekte. Vicdan gemisi bu noktada daha az etkileniyor. Ama bu şekildeki olumsuz koşullar ne bizlerin ne de onların moral ya da motivasyonlarına olumsuz bir şekilde etkisi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeci, Gazze'ye yolculuklarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Biliyoruz ki İsrail'in bizlere de o teknelere de filonun tamamına müdahale etme durumu söz konusu ama bunların hiçbiri çıkmış olduğumuz bu yoldan bizi geri çeviremez. Gazze'deki abluka kırılana kadar yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"GAZZE'DEKİ BASIN VE SAĞLIK ABLUKASINI DA KIRMAK İSTİYORUZ"

Aktivist Emrah Atiş ise İsrail'in Gazze'de basın ve sağlık çalışanlarına yönelik de abluka uyguladığını söyledi.

Atiş, filoda sağlık çalışanlarının yanı sıra hem sağlık malzemeleri hem doktorları taşıdıklarını vurgulayarak, "Allah nasip ederse Gazze'ye ulaşıp ablukayı kırmak istiyoruz. Oraya vardığımızda Gazze'ye uygulanan sağlık ve basın ablukasını da kırmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

Gazze'ye yolculuklarının iki esas üzerinde devam ettiğini belirten Atiş, şöyle konuştu:

"Birincisi Gazze'ye uygulanan ablukada sağlık çalışanlarıyla beraber gidip oraya bu sağlık malzemelerini ulaştırmak. İkincisi hem bu kutlu yolculuğu hem de Gazze'de olan vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak. Allah nasip ederse bu yolculuğun sonunda Gazze'ye ulaşıp ablukayı delmek ve oradaki insanlarla kucaklaşmak istiyoruz."