CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu

VANCE: GAZZE'DE ABD ASKERİ YOK

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Gazze’deki ateşkes süreci ve bölgede öngörülen yabancı askeri varlık konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Vance, Amerikan Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) bağlı askerlerin ateşkesi izleyeceğini belirterek, Gazze’de veya İsrail’de Amerikan askerinin bulunmadığını vurguladı.

ABC kanalının This Week programına katılan Vance, “Bunlar, İsrail askerlerinin kararlaştırılan hatta olmasını sağlamaktan, Hamas’ın masum İsraillilere saldırmamasını sağlamaya ve yarattığımız barışın gerçekten sürdürülüp kalıcı olmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kadar her şeyi kapsıyor.” ifadelerini kullandı.

“Ama Gazze’de, İsrail’de asker bulundurmak gibi bir niyetimiz yok. Planımız bu değil.” diyen Vance, ABD’nin bölgede kara gücü bulundurmayı düşünmediğini söyledi.

Vance ayrıca Endonezya ve diğer Müslüman çoğunluklu ülkelerin, “gerekli barışı koruma faaliyetlerinin gerçekleşmesini” sağlamak amacıyla Gazze’ye kara kuvvetleri göndermeyi teklif ettiğini belirtti.

“Bunun ABD’nin yapması beklenen bir şey olmadığını düşünüyorum. Müslüman dünyasının harekete geçip yapacağı bir şey bu.” ifadelerini kullandı.