CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamındaki esir takası bugün apılacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirleri derhal teslim almaya hazır olduklarını söyledi. Öte yandan İsrail makamları, pazartesi günü serbest bırakılması planlanan Filistinli tutukluların ailelerini tehdit ederek, evlerine baskın düzenledi ve dönüşlerini kutlamamaları konusunda uyardı.
İSRAİL 2 BİN FİLİSTİNLİ TUTUKLUYU SERBEST BIRAKACAK
İsrail, aralarında müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 kişi ve Gazze'den kaçırılıp herhangi bir suçlama yöneltilmeden tutulan yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun da bulunduğu 2 bin Filistinli tutukluyu serbest bırakmaya hazırlanıyor. Buna karşılık Hamas, Gazze'de tutuklu bulunan tahmini 20 İsrailli hayatta kalan tutuklunun yanı sıra, 28 İsraillinin daha cesedini serbest bırakacak.
CANLI ANLATIM
İSRAİL BASINI SAATLERİ DUYURDU
İsrail basını Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu saat 08.00'de Netzarim Koridoru’nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.
AFAD KOORDİNASYONUNDA GAZZE'YE YARDIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Türkiye, Gazze’de yaşanan insani krize karşı yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamında, 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgeye 16 gemi ve 14 uçakla toplam 101 bin 725 ton yardım malzemesi sevk edildi.
8 Ekim 2025’te sağlanan ateşkesin ardından yardım faaliyetleri hız kazanırken, 27 Temmuz’dan bu yana 333 tır yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırıldı. Son olarak 100 tırlık yeni yardım konvoyu, AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılayı ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Mısır Kızılayı iş birliğinde El Ariş’ten Karem Ebu Salem sınır kapısına taşındı.
AFAD'dan Gazze'nin yaralarını saran yardımlara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:
GAZZE TUTUKLULAR İÇİN SAĞLIK KONTROLLERİNE HAZIR
Gazze Sağlık Bakanlığı, Filistinli tutukluların serbest bırakılmadan önce sağlık muayenelerinin yapılması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Bakanlık, Telegram hesabından yaptığı kısa açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmaları için sağlık muayenelerinin yapılması için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda ayrıca, Güney Gazze’deki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi’nin onarım ve tadilat çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hastane kompleksinin, geçmişte serbest bırakılan tutukluların sağlık kontrollerinin yapıldığı merkezlerden biri olduğu belirtildi.
Hamas’ın Gazze’de tuttuğu 20 İsrailli canlı esiri serbest bırakmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria’da tutuklu bulunan yaklaşık 250 Filistinli ile Gazze’deki yaklaşık 2 bin tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor. Takasın Pazartesi sabahı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
VANCE: GAZZE'DE ABD ASKERİ YOK
ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance, Gazze’deki ateşkes süreci ve bölgede öngörülen yabancı askeri varlık konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Vance, Amerikan Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) bağlı askerlerin ateşkesi izleyeceğini belirterek, Gazze’de veya İsrail’de Amerikan askerinin bulunmadığını vurguladı.
ABC kanalının This Week programına katılan Vance, “Bunlar, İsrail askerlerinin kararlaştırılan hatta olmasını sağlamaktan, Hamas’ın masum İsraillilere saldırmamasını sağlamaya ve yarattığımız barışın gerçekten sürdürülüp kalıcı olmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kadar her şeyi kapsıyor.” ifadelerini kullandı.
“Ama Gazze’de, İsrail’de asker bulundurmak gibi bir niyetimiz yok. Planımız bu değil.” diyen Vance, ABD’nin bölgede kara gücü bulundurmayı düşünmediğini söyledi.
Vance ayrıca Endonezya ve diğer Müslüman çoğunluklu ülkelerin, “gerekli barışı koruma faaliyetlerinin gerçekleşmesini” sağlamak amacıyla Gazze’ye kara kuvvetleri göndermeyi teklif ettiğini belirtti.
“Bunun ABD’nin yapması beklenen bir şey olmadığını düşünüyorum. Müslüman dünyasının harekete geçip yapacağı bir şey bu.” ifadelerini kullandı.
İLK YARDIM TIRLARI GAZZE'YE GİRİYOR
Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında ilk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor.
İSRAİL "TAKAS PAZARTESİ"
İsrail hükümeti, Hamas’ın elinde bulunan 20 canlı esirin pazartesi sabahı erken saatlerde serbest bırakılmasının beklendiğini açıkladı.
İsrail hükümeti sözcüsü yaptığı açıklamada, “Tüm 20 canlı esirin aynı anda serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
"TAKAS AN MESELESİ"
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NBC'nin Meet the Press programına yaptığı açıklamada, Gazze'deki rehinelerin "her an serbest bırakılabileceğini" söyledi.
Vance ayrıca ABD ordusunun ne İsrail'e ne de Gazze'ye konuşlanmayı planlamadığını belirtti.
KATZ'DAN GAZZE PROVOKASYONU
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen yıkıma devam edeceklerini söyledi.
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, esirlerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluğun, Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtti.
İsrailli Bakan, Gazze'deki tüm Hamas tünellerinin doğrudan İsrail tarafından, ABD'nin gözetiminde kurulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edileceğini kaydetti.
Katz, şu ifadeleri kullandı:
Bu, Gazze’nin silahsızlandırılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda üzerinde anlaşılan temel prensibin uygulanması anlamına geliyor.
Savunma Bakanı Katz, orduya da göreve hazır olması talimatını verdiğini söyledi.
NETANYAHU: TÜM ESİRLERİ DERHAL ALMAYA HAZIRIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin derhal teslim alınmasına hazır olduklarını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, "İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır." ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkesin 10 Ekim saat 12.00'de devreye girmesinin ardından Hamas'ın en geç 13 Ekim Pazartesi saat 12.00'de (72 saat içerisinde) İsrailli esirleri serbest bırakması gerekiyor.
İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bugün serbest bırakılabileceğini kaydetmiş, Hamas'ın esirleri bırakmak için hazır olduğu aktarılmıştı.
İSRAİL TUTUKLULARIN EVLERİNE BASKIN DÜZENLEDİ
Wafa haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da serbest bırakılacak tutukluların ailelerinin evlerine baskın düzenledi. Nablus, Balata ve Askar El-Cedid mülteci kamplarının yanı sıra doğudaki Salem ve güneydeki Akraba ve Zeita Jammain kasabalarındaki birçok mahalledeki evlere baskın düzenlendi.
İsrail güçleri ayrıca El Halil ve Deyr Samet'teki evlere baskın düzenledi.