CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun

20 maddelik Gazze planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Hamas'ı "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans." diyerek tehdit etti. Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın, Trump'ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.
İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA
İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın yanıtının ardından Trump'ın Gazze planının ilk aşamasının derhal uygulanması ve tüm rehinelerin hemen serbest bırakılması için hazırlık yaptıklarını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "SOYKIRIM SON BULMALIDIR"
Başkan Erdoğan Hamas'ın Gazze Planını kabul etmesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, "İsrail'in tüm saldırıları derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" diyerek soykırım şebekesinin saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;
"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.
Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.
Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.
Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
TRUMP VİDEO MESAJ PAYLAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, "Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.
Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirdi.
Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız." değerlendirmelerini yaptı.
ANKARA'DAN KRTİK ÇAĞRI: İSRAİL SALDIRILARINI DERHAL DURDURMALI
Dışişleri Bakanlığından Hamas'ın yayınladığı ve Trump'ın desteklediği karara ilişkin açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.
İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.
Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir.
GUTERRES’İN SÖZCÜSÜ: “DERHAL VE KALICI ATEŞKES GEREKLİ”
Guterres'in sözcüsü, Hamas'ın Trump'ın Gazze planına verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Katar ve Mısır'a arabuluculukları için teşekkür etti.
Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Guterres'in ayrıca "derhal ve kalıcı ateşkes, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve sınırsız insani erişim" çağrısını yinelediğini söyledi.
Dujarric, "Birleşmiş Milletler, daha fazla acı yaşanmasını önlemek için bu hedeflere yönelik tüm çabaları destekleyecektir" dedi.
ABD YÖNETİMİNDEN ART ARDA HAMAS PAYLAŞIMLARI
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Donald Trump’ın Hamas’ın açıklamasını paylaşmasının ardından yaptığı paylaşımla karara destek verdi.
İSRAİL MUHALEFETİNDEN HAMAS'IN KARARINA DESTEK
İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Lapid, Netanyahu’nun “İsrail’de barışa destek bulamadım” bahanesine sığınmasının önüne şimdiden geçerek barış sürecine destek verdi.
Lapid paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Başkan Trump, rehineleri serbest bırakıp savaşı sona erdirmek için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat olduğunu söylemekte haklı. İsrail'in, anlaşmaya ilişkin son detayları netleştirmek için Başkan Trump'ın öncülüğündeki görüşmelere katıldığını duyurması gerekiyor. Netanyahu'nun bu hamleyi sürdürmesi için siyasi destek olduğunu Amerikan yönetimine bildirdim."
GUTERRES'TEN HAMAS'IN KARARINA DESTEK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres: "Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaya ve ABD Başkanı Trump'ın son önerisi temelinde angajmana hazır olduğunu duyuran açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bundan cesaret alıyor."
KATAR VE MISIR'DAN HAMAS'IN KARARINA DESTEK
Katar ve Mısır, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladıklarını ve uygulama müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını söyledi.
TRUMP HAMAS'A YANIT VERDİ
Trump, Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri güvenli bir şekilde çıkarabilelim" dedi
Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hamas’ın az önce yayımladığı açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışahazır olduklarına inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda bunu yapmak için ortam fazlasıyla tehlikeli. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda zaten görüşmeler yürütüyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil; bu, uzun süredir aranan Orta Doğu barışı ile ilgili."
BEYAZ SARAY, HAMAS’IN TRUMP’IN GAZZE PLANI’NA YANITINI YAYIMLADI
Beyaz Saray, Hamas’ın Trump’ın Gazze’de savaşı sona erdirmeye yönelik planına ilişkin açıklamasını paylaştı. Öte yandan Trump'ın X hesabından da Hamas'ın açıklaması paylaşıldı.
HAMAS: SİLAH BIRAKMA DAHİL TÜM MESELELER MÜZAKERE EDİLMELİ
Hamas’ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Merzuk, hareketin öncelikli hedefinin Gazze’deki savaşın ve katliamların durdurulması olduğunu belirterek, bu çerçevede Hamas’ın Trump planına olumlu yaklaştığını vurguladı.
72 SAAT GERÇEKÇİ DEĞİL
Ebu Merzuk, Gazze’nin yönetiminin Filistin Yönetimi’ne bağlı, bağımsız teknokratlara devredilmesi konusunda ulusal mutabakat sağlandığını ifade etti. Ancak mevcut koşullar altında esirlerin ve cenazelerin 72 saat içinde teslim edilmesinin gerçekçi olmadığını kaydetti.
ABD'YE ÇAĞRI
Filistin halkının geleceğinin sadece Hamas tarafından değil, ulusal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Ebu Merzuk, hareketin Mısır’ın desteklediği bölgesel ve uluslararası bir çerçeveye katıldığını, bunun barış ve geleceğe yönelik olduğunu söyledi. Ayrıca ABD’ye, Filistin halkının beklentilerine olumlu yaklaşma çağrısında bulundu.
Ebu Merzuk, Hamas’ın Trump planında hareketi doğrudan ilgilendiren noktalara yapıcı bir şekilde karşılık verdiğini, silah meselesi dahil tüm ilgili konularda müzakereye hazır olduklarını ifade etti.
SİLAHLAR BIRAKILACAK MI?
Merzuk silahlarını bırakma konusunda ise "Hamas bir ulusal kurtuluş hareketidir. Silahlar işgale direnmek içindi. Eğer işgal sona erer ve Filistinliler kendi kendilerini yönetirlerse, silahlara gerek kalmayacak. Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." şeklinde konuştu.
ABBAS'TAN GENEL SEÇİM AÇIKLAMASI
Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineleyerek, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini belirtti.
Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini" ifade etti.
Abbas ayrıca Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verildiğini kaydetti. Filistin lideri Abbas, sosyal koruma ve refah programlarının tanınmış uluslararası standartlara uygun olarak tek bir sistem altında birleştirilmesi amacıyla tutuklu, şehit ve yaralı ailelerinin haklarına ilişkin tüm önceki yasa ve talimatlar iptal edilerek Filistin Ulusal Ekonomik Güçlendirme Kurumu'na devredildiğini belirtti.
HAMAS'TAN GAZZE'DE YÖNETİM TALEBİ
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.
GERİ ÇEKİLME SAĞLANIRSA TÜM ESİRLERİN BIRAKILMASI ONAYLANDI
İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.
YÖNETİM KİMDE OLACAK?
Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.
TRUMP HAMAS'A VERİLEN SÜREYİ UZATTI
ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.
TRUMP SAAT VERDİ
Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti
HAMAS'I TEHDİT ETTİ
Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.
Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.
Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.