CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! 5 kişinin bulunduğu enkazdan acı haber

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller mahallesinde bir bina çöktü.
CANLI ANLATIM
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kocaeli Gebze'de çöken binada 5 kişilik aileden anne ve babanın bir odada, 3 çocuğun da bir odada bulunduğu öğrenildi. Ekipler, Emir Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Bilir'in cansız bedeni enkazdan çıkarılarak ambulansla götürüldü.
KADIN SESİ ALINDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ailenin erkek çocuğu Muhammed Emir Bilir'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Aktaş, enkazdan gelen sesin kadın sesi olduğunu ifade etti.
Aktaş, "Umudumuz ailenin diğer fertlerine canlı olarak ulaşmak. Bir ses ver, kadın sesi olduğu değerlendiriliyor. Çalışmalar orada yoğunlaştı" dedi.
BİR VATANDAŞIMIZDAN SES ALDIK
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, neden çöktüğü araştırılıyor. Aktaş, "Bir vatandaşımızın sesini aldı ekiplerimiz ona ulaşmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Aktaş'ın açıklamalarından satır başları:
9 bina tedbiren boşaltıldı. Binayla ilgili daha önce yapılan bir ihbar yok.
AİLE, KİRACI OLARAK OTURUYORMUŞ
Kocaeli Gebze'de 1 eczane ve 3 farklı dubleks dairenin olduğu bina yıkıldığı sırada, yalnızca kiracı olarak oturan Bilir ailesinin binda olduğu belirtildi. En üst katta oturan bina sahibi ve orta kattaki kiracı çiftin, olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.
Enkaz altında kalan Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları; Emir (12), Nisa (14), Dilara Bilir'i (18) enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
8 BİNA MÜHÜRLENDİ
Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.
8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 6 katlı binada mahsur kaldığı değerlendirilen 5 kişinin anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi olduğu ve ailenin binada yaklaşık 2 yıldır ikamet ettikleri öğrenildi.
Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.
"SABAH NAMAZINA KALKTIĞIMIZDA YAN BİNAMIZIN GÜRÜLTÜYLE YIKILDIĞINI GÖRDÜK"
Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı. Eczane ve çekme katı var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor" dedi.
"HER 15 GÜNDE BİR YATMA, EĞİLME VAR MI DİYE KONTROL EDİYORLAR"
Durbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var. Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü."
5 KİŞİLİK BİR AİLE VAR
Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus yetkililerden bilgi aldı.
Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldiğini, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını söyledi.
Yakınları tarafından içeride 1 aile olduğunun teyit edildiğini ifade eden Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.
Ekiplerin enkazda dinleme yaptığına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.
Bir gazetecinin "Binanın çökmesinin metro çalışmasıyla alakası var mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, çökme sebebiyle ilgili olarak açıklayabilecekleri net bir bilgi bulunmadığını, ekiplerin çalışmasına devam ettiğini belirtti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de televizyon canlı yayınında verdiği bilgide binanın çökme sebebinin henüz belli olmadığını, sahada tüm ekiplerin iş makinelerinin de yardımıyla çalışma yaptığını kaydetti.
ENKAZDA 5 KİŞİ VAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, enkazda 5 kişinin olduğunu bildirdi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verldi:
29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.
Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.
Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.
Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.
İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.
Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.
Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.
Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.
YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yıkılan binanın eski görüntüsü ortaya çıktı. Binanın alt katında eczane olduğu görüldü.
Altında dükkan olduğu görülen apartmanda kolon kesilme iddiaları gündeme geldi.
ENKAZDA 7 KİŞİ VAR
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu bildirdi.
A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Büyükgöz, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.
5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 5 katlı bir bina çöktü.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.