Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller mahallesinde 5 katlı bina çöktü.
YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Yıkılan binanın eski görüntüsü ortaya çıktı. Binanın alt katında eczane olduğu görüldü.
ENKAZDA 7 KİŞİ VAR
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Büyükgöz, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.
5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 5 katlı bir bina çöktü.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.