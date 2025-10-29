ENKAZDA 7 KİŞİ VAR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Büyükgöz, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.