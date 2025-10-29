PODCAST CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler olay yerinde

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binada yaşayan 7 kişi olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller mahallesinde 5 katlı bina çöktü.

YIKILMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yıkılan binanın eski görüntüsü ortaya çıktı. Binanın alt katında eczane olduğu görüldü. 

ENKAZDA 7 KİŞİ VAR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binanın 5 katlı olduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Büyükgöz, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

 

 

 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.