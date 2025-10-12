CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!

BAE DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mansur bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğine de katkı sağladığını, savunma sanayii başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan Türkiye’nin Gazze’deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu ifade etti.