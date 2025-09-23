CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!

Facianın 2'nci duruşması, dün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı.
Dünkü duruşmada sanıkların bir kısmı dinlenirken, akşam saatlerinde duruşmaya ara verildi.
Bu sabah 09.00'da duruşma yeniden kaldığı yerden görülmeye devam ederken, taraflar geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı.
ARA VERİLDİ
Ceyda Hacıbekiroğlu ise Gözde Uludağ ile fotoğraf için anlaştığını kabul ederek, otelin güzel fotoğraflarının çekilmesi için anlaşma yaptıklarını söyledi. Hacıbekiroğlu’nun bu sözleri üzerine ayağa kalkan mağdur yakınları, “Pis katiller, yaşamadıklarını yaşamadan ölmeyeceksiniz. Katiller” diye bağırdı. Polis ekipleri mağdur yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.
Gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.
'YETKİM YOK' YALANI ÇÜRÜDÜ
Mahkemede tanık olarak ifade veren Gözde Uludağ, fotoğrafçı olduğunu ve sözleşmeyi Ceyda Hacıbekiroğlu ile yaptığını belirterek, “Muhatabım Ceyda Hacıbekiroğlu idi. Tüm işlemleri onunla birlikte yaptık. Onun ‘Benim yetkim yok’ şeklindeki sözleri karşısında sessiz kalmak istemedim ve ifade vermeye geldim” dedi.
Geçen hafta açıklanan mütalaa için aceleci davranıldığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:
“İkinci duruşmadan bir hafta önce mütalaa sunmak nedir? Bu hız ne? Daha savcılık delil topluyor. Biz derli toplu bir yargılama istiyoruz. 78 canımız cayır cayır yandı. Dava ile ilgili acelemiz yok. Örnek olacak bir karar istiyoruz. Bizim infialimiz yatışmadı. Otel müdürünün bilinçli taksirle yargılanması nedir? Zeki, evlatlarımızı arasaydı böyle olmayacaktı. Zeki, en ağır cezayı alması gerekenlerden biridir. Biz size, heyetinize güveniyoruz. Tüm deliller toplansın. Sanık ve müşteki avukatlarının istediği tüm deliller toplansın”
8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: GÖZLERİMİN İÇİNE BAKIN
Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkemede sanıklara tepki göstererek, “Gözlerimin içine bakın. Gözlerimize bakıp anlattığınız La Fontaine masalları bizi kesmez. Mücadelemiz ömür boyu sürecek, katil sürüsü. Aile, muhteris cadı filmlerindeki gibi muhteris bir aile. Bu nasıl bir aile? Emine Mürtezaoğlu Ergül’ün patron olduğunu herkes bilir ama savcılık bilmiyor. Bilinçli taksirle yargılanması akıl alır gibi değil. Biz mahkemeden adalet istiyoruz. Vicdansızlar, ben çocuklarımın, torunlarımın mezarlarını her gün iki kez ziyaret ediyorum. Verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Belediye yetkilisi İrfan Acar, muhasebe müdürü ile 11 kez görüşme yapıyorsun. Sedat Gülener’in, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın halasının oğlu olduğunu burada öğrendim. Bu adam belediye otobüslerinde kahyaydı. Tanju Özcan bu adamı belediyeye alıp 5 müdürlüğü bağlıyor. Çapın yetmez, liyakatin yetmez. Okuma yazma bilmeyen adamsın sen. İtfaiye müdürü de ‘Babaannemin cenazesindeydim rapor tarihinde’ diyor. İl Özel İdare ile ilgili durum zaten içler acısı. Biz kesinlikle organize şekilde olası kastla yargılanmalarını istiyoruz” dedi.
İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
32 SANIK YARGILANIYOR
İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.