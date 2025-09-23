CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: GÖZLERİMİN İÇİNE BAKIN

Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkemede sanıklara tepki göstererek, “Gözlerimin içine bakın. Gözlerimize bakıp anlattığınız La Fontaine masalları bizi kesmez. Mücadelemiz ömür boyu sürecek, katil sürüsü. Aile, muhteris cadı filmlerindeki gibi muhteris bir aile. Bu nasıl bir aile? Emine Mürtezaoğlu Ergül’ün patron olduğunu herkes bilir ama savcılık bilmiyor. Bilinçli taksirle yargılanması akıl alır gibi değil. Biz mahkemeden adalet istiyoruz. Vicdansızlar, ben çocuklarımın, torunlarımın mezarlarını her gün iki kez ziyaret ediyorum. Verilebilecek en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Belediye yetkilisi İrfan Acar, muhasebe müdürü ile 11 kez görüşme yapıyorsun. Sedat Gülener’in, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın halasının oğlu olduğunu burada öğrendim. Bu adam belediye otobüslerinde kahyaydı. Tanju Özcan bu adamı belediyeye alıp 5 müdürlüğü bağlıyor. Çapın yetmez, liyakatin yetmez. Okuma yazma bilmeyen adamsın sen. İtfaiye müdürü de ‘Babaannemin cenazesindeydim rapor tarihinde’ diyor. İl Özel İdare ile ilgili durum zaten içler acısı. Biz kesinlikle organize şekilde olası kastla yargılanmalarını istiyoruz” dedi.