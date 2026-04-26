ERAKÇİ'DEN ABD'YE MEKTUP

ABD ile İran'ı yeniden müzakere masasında buluşturma çabaları devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Pakistan aracılığı ile ABD’ye ülkesinin nükleer meseleler, Hürmüz Boğazı ve çeşitli konularla ilgili kırmızı çizgilerinin belirtildiği bir mektup ilettiği bildirildi.
Erakçi'nin ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile İslamabad’da bir araya geldiği açıklanmıştı.
İran basını, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndüğünü bildirmişti. Erakçi’nin Pakistan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı belirtilmişt
ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında "İran istiyorsa bizi arayabilir, İran'da nükleere izin vermeyeceğiz."
"İran umarım akıllı davranır, savaşı kazanacağız" ifadelerine yer verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin Pakistan’a dönüşünün nükleer müzakerelerle ilgisi olmadığı ve ziyaretin, önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Erakçi’nin Pakistan ziyaretinin önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığını belirtti.
Buna göre Pakistan’daki görüşmelerde, İran’ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin koşulları, Hürmüz Boğazı’nda yeni yasal rejimin uygulanması, deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan turunun ilk durağı için İslamabad’a gitmiş ardından Umman’ı ziyaret etmişti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini ancak bunu dile getirmekten korktuklarını belirterek, "Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir." dedi.
Ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini vurgulayan Nikzad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.
Nikzad son olarak, eğer Hürmüz ile Babülmendep Boğazı’nda etkili olmaları halinde dünya ekonomisin yüzde 25 oranında etkileneceğini ve bunu da son savaşta anladıklarını dile getirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskı politikalarını ve bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi halinde Tahran'ın "dayatılmış müzakerelere" katılmayacağını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.
ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD'ye açık tavsiyemiz şudur; sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa, öncelikle kuşatma dahil olmak üzere operasyonel engeller kaldırılmalıdır. Zira İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir." dedi.
Müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve güven inşasıyla ilerleyebileceğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, baskı ve tehdit politikaları devam ederken diyalogdan sonuç alınamayacağını belirtti.
İran'ın savaş başlatan taraf olmadığını ve bölgesel istikrarsızlık istemediğini belirten Pezeşkiyan, müzakerelerin ancak eşit şartlarda ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülebileceğini ifade etti.
Öte yandan Pakistan Başbakanı Şerif de görüşmede, ülkesinin İran ile kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini önemsediğini belirterek, mevcut gerilimin azaltılması için diplomatik çabalara aktif destek verdiklerini ifade etti.
TÜRKİYE KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN KRİTİK ÖNEMDE
Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Pakistan'ın Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü temaslara işaret eden Şerif, bu girişimlerin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Pakistan'ın, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan hiçbir adımı kabul etmeyeceğini vurgulayan Şerif, İran'ın baskı ve savaşla teslim alınamayacağını, İran halkının güçlü bir direnç gösterdiğini ve rejim değişikliği beklentilerinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.
Mevcut dönemin son derece hassas olduğu, yanlış adımların bölgeyi daha büyük bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulunan Pakistan Başbakanı, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li arabulucularla telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki müzakerelerin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
ERAKÇİ VE DAR İLE GÖRÜŞTÜ
Fidan, dün akşam saatlerinde ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Umman ziyaretinin ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere tekrar Pakistan'a dönmesinin planlandığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile beraber Pakistan'daki görüşmelere katılan İran heyetinden bazı isimlerin istişarelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a döndüğü ve istişarelerin ardından söz konusu heyetin Umman'dan Pakistan'a dönecek olan Erakçi ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaşın akıbeti merakla bekleniyor. Ateşkesin uzatılması kararı sonrası tansiyon düşse de özellikle Hürmüz Boğazı nedeniyle karşılıklı restleşmeler sürüyor. Savaşın yeniden başlaması endişesini yaşayan dünya, ABD ve İran'ı Pakistan'daki barış masasında ikinci kez buluşturma çabalarına kilitlendi. Ancak dün gelen haberler hayal kırıklığına neden oldu.
ERAKÇİ: ABD CİDDİ DEĞİL
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya ve Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Görüşmelerinin ardından Ummam'a giden Erakçi, Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Erakçi, "Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim" ifadelerini kullandı.
18 SAATLİK UÇUŞLAR YAPMAYACAKSINIZ
İran tarafı daha önce ABD heyetiyle herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti. Erakçi'nin bugün tekrar Pakistan'a gitmesi bekleniyor. Erakçi'nin Pakistan'dan ayrılmasının ardından bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız. Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız" dedi. Trump Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği kısa demeçte ise ABD heyetinin Pakistan'a yapılması planlanan seyahatinin iptal edilmesinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirtti.
İRAN: ABLUKA SÜRERSE SERT YANIT VERECEĞİZ
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına ilişkin sert uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Eğer saldırgan Amerikan ordusu bölgedeki kuşatma ve korsanlığa devam ederse, güçlü İran silahlı kuvvetlerinin tepkisiyle karşı karşıya kalacaklarından emin olsunlar" ifadelerine yer verilirken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak için geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü ve daha hazır olduğu vurgulandı.
GEMİYE EL KOYDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve son aylarda sık sık ABD limanlarına sefer düzenlediği belirtilen 'EPAMINODES' isimli gemiye el konulduğunu duyurdu. Öte yandan İran lideri Mücteba Hamaney'in başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ülkesinin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.