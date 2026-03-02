ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün | Hizbullah savaş ilan etti! Hürmüz Boğazı kapatıldı

"EN SERT VURUŞU HENÜZ YAPMADIK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi.

ABD Kongresinde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Rubio, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.

Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.

Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia ederek, buna karşılık ayda yalnızca 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini vurguladı ve İran’ın füze üretim sistemlerine işaret etti.

"BİZİ TEHDİT EDECEK BALİSTİK FÜZELERE SAHİP OLMAYACAKLAR"

Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar." yanıtını verdi.

İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan ABD'li bakan, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını, ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.

"SONRAKİ AŞAMA DAHA ZORLU OLACAK"

Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Kesinlikle acil bir tehdit vardı. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde, ki (İsrail tarafından) saldırıya uğrayacağına inanıyorduk, onların hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk. Biz de oturup yanıt vermeden önce saldırıyı sindirmeyecektik." diye konuştu.

Rubio'nun, İsrail'in İran planları ile ilgili sözleri ise "İran'la savaşa ABD'yi İsrail mi teşvik etti" yönündeki tartışmaları alevlendirdi.