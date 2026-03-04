KUVEYT'TE FÜZE PARÇASI EVE DÜŞTÜ

ABD ve İsrail aylardır savurduğu savaş tehdidini fiili saldırıya dönüştürdü. 28 Şubat sabahı Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran ise vakit kaybetmedi."Hayber'in Fethi"adı verilen operasyonu başlatan Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı.
Kuveyt'te bir füze parçası evin odasına düştü. Yaşanan olayda evde bulunan 11 yaşındaki kız çocuğu düşen füze nedeniyle hayatını kaybetti.
Terör devleti İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı. Bölgeden çok sayıda patlama sesleri duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddia edildi.
Amerikan Axios haber sitesinde Barack Ravid imzalı haberde, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkilinin açıklamasına yer verildi. Yetkili, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığını ifade etti ancak herhangi bir detay vermedi.
Söz konusu milisler, varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.
BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.
Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.
Irak’ın merkezindeki Babil vilayetinde düzenlenen bir hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları üst düzey komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan ve bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Kuveyt, tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiğini bildirdi.
Kuveyt Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ülkedeki sınır kapıları, deniz ve hava limanlarına gıda ürünlerinin ihracatıyla ilgili talimat verildiği belirtildi.
Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kararına göre tüm gıda ürünlerinin ihracatına yasak getirildiği vurgulanan açıklamada, bu karar doğrultusunda da tüm gümrük kapılarının bu karara uymaları talimatı verildiği ifade edildi.
Açıklamada, ülkenin gıda güvenliğini korumak ve yerel pazarın istikrarını sağlamak için bu kararın alındığına işaret edildi.
Kuveyt makamlarının gıda ihracatına getirdiği yasak kararının, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgedeki gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ile çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verilerek sirenlerin çaldığı bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15'ten itibaren (TSİ 00.15) GKRY'deki İngiltere'ye bağlı Akrotiri Üssü'nde güvenlik alarmı nedeniyle sirenler çaldı.
Güvenlik uyarısının bölgedeki sivil yerleşim yerlerinde de verildiği, sivillerden evlerinden çıkmamalarının istendiği kaydedildi.
Rum basını bölgedeki radarlarda görülen bir obje nedeniyle üs bölgesinde alarm verildiğini iddia etti.
Akrotiri Üssü'ne 2 Mart'ta insansız hava aracı (İHA) çarpmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 kişi artarak 926'ya yükseldi.
İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Beyrut'ta Havalimanı Otoyolu'nda seyir halindeki 2 aracı ayrı saldırılarla hedef aldı.
3 ÖLÜ 6 YARALI
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırıda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.
Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, Hizbullah lideri Kasım'ın İsrail'in saldırılarına ilişkin konuşmasını yayımladı.
Kasım, direnişlerinin "meşru bir hak" olduğunu belirterek, "Bu, Taif Anlaşması’na, tüm ilahi dinlerin hükümlerine, Cumhurbaşkanının yemin konuşmasına ve hükümet bildirisinde yer alan ilkelere de dayanmaktadır." şeklinde konuştu.
Hizbullah'ın silahının tartışma konusu olmadığını söyleyen Kasım, "Bu meşru bir haktır. Hizbullah ve onun İslami direnişi, İsrail-Amerikan saldırganlığına karşılık vermektedir. İsrail'in işgal ve genişleme planı açıktır. Biz bu saldırganlığa, halkı, direnişi ve vatanı savunma hakkı çerçevesinde karşı koyacağız. Bu bizim için varoluşsal bir savunmadır ve hedefler gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.
"CANIMIZ PAHASINA MÜCADELE EDECEĞİZ"
İsrail'e karşı savaşacaklarını dile getiren Kasım, "Onlar bu savaşı mümkün olan en ileri noktaya taşımak istediler. Ancak bizim tercihimiz de onlara karşı sonuna kadar, gerekirse canımız pahasına mücadele etmektir. Teslim olmayacağız. İmkanlarımız sınırlı olsa bile, sahip olduğumuz olanaklar ve inancımızla, ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Hizbullah'ın direnişi sürdüreceğini ifade eden Kasım, şunları aktardı:
"Bizim görevimiz savunmayı sürdürmek, bu İsrail-Amerikan düşmanının hedeflerini boşa çıkarmak ve düşmanın projelerini reddeden tutumumuzda kararlı kalmaktır. Böylece tarih, hakkımızı savunmada tereddüt etmediğimizi ve düşmanımıza teslim olmadığımızı kaydedecektir."
İsrail'in Lübnan'ı işgal ederek insanları öldürdüğünü kaydeden Kasım, "Lübnan'daki herkes bu saldırıya karşı koyma sorumluluğunu taşımaktadır." dedi.
İsrail'e karşı birleşme çağrısı yapan Kasım, şunları kaydetti:
"Bu, Lübnan’ın İsrail düşmanına karşı verdiği bir mücadeledir. Biz Lübnan’da halkımızı, çocuklarımızın geleceğini ve vatanımızı savunmak için savaşıyoruz. Bu mücadele bize yönelik doğrudan saldırılara ve ülkemizin hedef alınmasına karşı verilmektedir. Bu savaş başka herhangi bir savaşla bağlantılı değildir. Bizim istediğimiz, İsrail-Amerikan saldırılarının durması ve İsrail’in geri çekilmesidir. Hedefimiz budur."
ABD Başkanı Donald Trump: Herhangi bir elektrik fiyatlarını yukarıya çıkarmayarak ve elektrik şebekemizi daha güçlü hale getireceğiz. Bu yapılan zor iş ama bir yandan kolay bir iş. İran'ın nükleer kapasitesini yok ettik. Füzeler hızla yok ediliyor. İran 47 yıldan bu yana kötü şeyler yaptı. Liderleri hızla yok oluyor. Lider olmak isteyen herkes sonunda ölüyor. Biz saldırmasaydık İran İsrail'i vuracaktı.