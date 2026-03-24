İRAN'DAN MİSİLLEME

ABD-İsrail-İran savaşı 25. gününde karşılıklı saldırılar ve tehditler arasında devam ediyor.
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.
Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.
Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'de 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.
Tel Aviv'deki 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiği ve bazı araçların da yandığını belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler” yaptığını belirterek enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteleme kararı aldığını açıkladı. Trump, görüşmelerin “çok iyi ve verimli”olduğunu söyleyerek “Orta Doğu’daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi”konusunda görüşüldüğünü söyledi.
Orta Doğu’da bir savaş istemediklerini ve İranlı yetkililerle telefonda görüşmeyebileceğini belirten, Trump, “Savaş Bakanlığı’na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran’ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.
İRAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI
İran’ın Fars haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile “verimli”görüşmeler hakkındaki açıklamasına rağmen, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişim olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada “psikolojik savaş devam ettiği sürece”Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına karşı,“Amacı enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak. Tahran ile Washington arasında bir görüşme yok.” dedi.
İSRAİL SALDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR
Trump’ın açıklama yaptığı saatlerde israil Tahran’a yönelik saldırılarına devam etti. İsrail, Tahran’daki İran altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail Gazze’deki katliamlarından sonra dünyada en çok nefret edilen ülkelerin başına yerleşti. Netanyanu şimdi şeytani bir planı devreye sokarak mağdur imajı çizmeye çalışıyor.
İsrail’de sivillerin hedef alındığını belirterek boş bir okulun önüne İran füzesini naklettiren Netanyahu, yıkılan iki binanın önüne poz verdi. İsrail’in bu tavrı sosyal medyada alay konusu oldu. Tahran’da 180 kız öğrenciyi katleden, Gazze’de çoğu çocuk ve kadın 80 bin sivili öldüren İsrail’in bu oyununu değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, “Bu insan aklıyla alay etmektir”yorumlarında bulundu.
GERÇEKTE OLAN
Tahran'da kız okuluna yapılan saldırıda 180 öğrenci öldürüldü.
A HABER, İSRAİL'İN FÜZE TİYATROSUNU İFŞA ETTİ
A Haber ekibi, Batı Şeria’da bir okulun bahçesine düştüğü iddia edilen dev İran füzesinin ardındaki sır perdesini araladı. Olay yerinde tek bir camın bile kırılmaması, füzenin etrafında hiçbir kraterin olmaması ve çocukların füzeyle poz vermek için sıraya girmesi, İsrail’in dünyayı kandırmaya yönelik alçakça algı operasyonunu gözler önüne serdi.
Daha önce “Piyasalarla yo-yo gibi oynarım” diyen ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'dak savaşla ilgili dün yine ortalığı karıştırdı. Trump'ın yaptığı açıklamalarla 7 dakikada piyasalarda uzun süredir görülmeyen bir dalgalanma yaşandı.
14.06: Küresel piyasalar çöktü. Enerji fiyatları patladı.
14.07: Trump: “Saldırıları 5 gün erteledim. İran’la görüşüyoruz. Savaş bitirilebilir.”
14.12: ABD ve dünya borsalarında bir anda %3’e varan artışlar yaşandı.
14.13: Altın, %5’lik düşüşten artışa geçti. ABD borsalarında 2 trilyon dolarlık alım yapıldı.
14.14: Petrolde %14, doğal gazda %10’a varan düşüş yaşandı.