İRAN'DAN MİSİLLEME

KAFALARI KARIŞTIRAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler” yaptığını belirterek enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteleme kararı aldığını açıkladı. Trump, görüşmelerin “çok iyi ve verimli”olduğunu söyleyerek “Orta Doğu’daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi”konusunda görüşüldüğünü söyledi.



Orta Doğu’da bir savaş istemediklerini ve İranlı yetkililerle telefonda görüşmeyebileceğini belirten, Trump, “Savaş Bakanlığı’na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran’ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.

İRAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI



İran’ın Fars haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile “verimli”görüşmeler hakkındaki açıklamasına rağmen, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişim olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada “psikolojik savaş devam ettiği sürece”Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına karşı,“Amacı enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak. Tahran ile Washington arasında bir görüşme yok.” dedi.



İSRAİL SALDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR



Trump’ın açıklama yaptığı saatlerde israil Tahran’a yönelik saldırılarına devam etti. İsrail, Tahran’daki İran altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.