YARALI SAYISI 33'E YÜKSELDİ

ABD-İsrail-İran savaşı 23. gününde karşılıklı bombardımanlarla devam ediyor.
İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım meydana gelirken en az 33 kişi yaralandı.
İran, kısa bir süre önce İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan art arda iki dalga halinde misilleme yaptı. İran füze parçalarının bazı bölgelere düştüğü bildirilirken Arad'da bir noktaya İran füzesinin doğrudan isabet ettiği aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 33 yaralının Soroka Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Yaralıların 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada,12 kişinin orta ve 17 kişinin de hafif yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran füzesinin isabet ettiği bölgeye arama kurtarma için askerlerin, ambulans ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, İsrail'in Dimona kentindeki nükleer santralin de bulunduğu güney bölgesine yaptığı misilleme saldırısında, nükleer araştırma merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi almadığını bildirdi.
UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada,"UAEA'nın, İsrail'in Dimona kentine bir füzenin isabet etmesiyle ilgili haberlerden bilgisi olup, Negev Nükleer Araştırma Merkezinde herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bölge ülkelerinde gelen bilgilere göre radyasyon seviyesinde bir anormallik tespit edilmediği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, özellikle nükleer tesis çevresinde azami askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran'a düzenledikleri saldırılarda "yolu yarıladıklarını" söyledi.
Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı video mesajda, İran ve Lübnan'a karşı yürüttükleri saldırılar ile İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'yı hedef alan füze saldırısına ilişkin konuştu.
İran'a 22 gündür düzenledikleri saldırılarda "yolun yarısına geldiklerini" söyleyen Zamir, Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı 1 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'nda da saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.
Zamir, İran yönetimine ciddi zarar verdiklerini ve bunun stratejik, askeri ve ekonomik bir başarıya dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.
Lübnan'ın güneyinde giriştikleri kısıtlı kara saldırılarının devamına ilişkin planları onayladığını açıklayan Zamir, "Artık çevreleme yok. İnisiyatif var. Önleyici eylem var." ifadeleriyle saldırılarını şiddetlendireceklerine işaret etti.
DİEGO GARCİA'YA FÜZELERİ İRAN'IN ATTIĞI İDDİASI
Genelkurmay Başkanı Zamir, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'nın iki orta menzilli balistik füze ile hedef alınmasına da değindi.
İran'ın, Diego Garcia adasında bulunan İngiltere ve ABD'ye ait ortak üsse 4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia eden Zamir, atılan füzelerin menzilinin Avrupa başkentlerine kadar uzandığını ileri sürdü.
Hint Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, ABD'nin bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırdığı stratejik üs olarak öne çıkıyor.
ABD-İsrail'in İran saldırılarına ilişkin 15 Mart'ta Amerikan CNN televizyonuna konuşan Zamir, Hamursuz Bayramı'na kadar saldırı planlarının hazır olduğunu, ayrıca bayram sonrası üç haftayı içeren daha kapsamlı planlarının da mevcut olduğunu söylemişti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü süreçte, Tahran yönetimi gece yarısından itibaren İsrail’e yönelik sekizinci dalga misilleme saldırısını gerçekleştirdi. Son saldırıda, İsrail’in güneyindeki liman kenti Eilat’ta sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girerek füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği öne sürüldü.
Eilat’a yönelik füze salvosunun, İran’ın daha önce İsrail’in güneyinde, Dimona Nükleer Tesisi’nin de bulunduğu bölgeyi hedef alan ardışık iki saldırı dalgasının ardından geldiği belirtildi.
Böylece İran, gece yarısından bu yana İsrail’e yönelik toplam 8 dalga misilleme gerçekleştirmiş oldu. Bu saldırıların altısının Dimona bölgesini hedef aldığı, birinin hem Dimona hem İsrail’in orta kesimlerine yöneldiği, son saldırının ise Eilat kentini hedef aldığı kaydedildi.
İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında, ülkenin güneyinde yer alan ve nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi hedef alındı. Saldırının ardından İsrail’in hava savunma sistemlerinin devreye girmesine rağmen füzeleri engelleyemediği ortaya çıktı.
İran'ın İsrail'de hedef aldığı Dimona Nükleer tesisinde en az 44 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduklarını duyurdu.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı.
ABD ordusunun iki gün önce düzenlediği saldırının, kara kuvvetleri muharebe tarihindeki en uzun menzilli topçu atışı olduğunu kaydeden Cooper, hassas güdümlü füzelerle İran'a ait askeri altyapının hedef alındığını aktardı.
İran'ın son üç haftada muharebe kapasitesinde önemli ölçüde kayıp yaşadığını ileri süren Cooper, İran'a ait binlerce füze, gelişmiş insansız hava aracı (İHA) ve uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğini savunduğu deniz unsurlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Cooper, İran'ın füze ile İHA kullanım kapasitesinin çatışmanın başına kıyasla ciddi şekilde azaldığını iddia ederek, "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor."ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'da "dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini" kurduklarını savunan Cooper, "Özellikle Körfez ortaklarımız, İran'ın binlerce İHA saldırısına karşı savunma yaparak ortaklıklarımızın gücünü açıkça gösterdi." dedi.
Cooper, bu hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bununla birlikte İran'ın o bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğinin azaldığını" öne sürdü.
İsrail ordusu, bu sabah İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ni hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgeye herhangi bir saldırı düzenlemediği aktarıldı.
Açıklamada, "savaş koşulları" nedeniyle ABD’nin İran’daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapılmayacağı belirtildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail’in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Kurum, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıklamıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik hava saldırılarının "sığınak delici" bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.