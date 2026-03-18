"ÇATIŞMADA YENİ BİR AŞAMA BAŞLADI"

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 20. gününe girdi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki göstererek,"Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır" dedi.
İran Ulusal Gaz Şirketi, ABD-İsrail saldırısında zarar göre Güney Pars doğal gaz sahasında durumun normale dönmeye başladığını, güvenlik önlemleri altında üretimin devam ettiğini bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının aktardığına göre, İran Ulusal Gaz Şirketi, ülkenin güneyinde saldırıya uğrayan rafineri ve gaz sahasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 14.00 civarında, ülkenin güneyindeki gaz tesislerine ABD-İsrail saldırısı olduğu ve bunun sonucunda rafineri ünitelerinin bir kısmının hasar gördüğü kaydedildi.
Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, tüm çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının tam kadro sahada bulunduğu ve durumu kontrol altına alarak normale döndürdüğü ifade edildi.
Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak gaz üretiminin devam ettiği ve ülkenin gaz şebekesinin istikrarlı durumda olduğu bildirildi.
Ayrıca, ülkenin hiçbir bölgesinde gaz tedariki ve taşımacılığında sorun yaşanmadığı, halkın gaz tedariki ve dağıtımı konusunda endişelenmesine gerek olmadığı kaydedildi.
Güney Pars'ta çıkan yangının son bulduğu aktarılan açıklamada, soğutma işlemlerinin devam ettiği ve koşulların yakında normale döneceği belirtildi.
İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı kesimlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 200'ün üzerinde hedefi vurduğunu iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik gün içinde düzenlenen saldırılara düzinelerce uçağın katıldığı kaydedildi.
İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimlerinde savunma sistemleri, balistik füze rampaları, insansız hava aracı depolarının yanı sıra silah üretim tesislerini hedef aldığı ileri sürüldü.
Açıklamada, İran'ın güneyindeki doğal gaz tesislerine yönelik İsrail'e atfedilen saldırılara yer verilmemesi dikkati çekti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'da enerji tesislerinin vurulması hakkında"Bu, tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir" açıklamasını yaptı.
İran lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail’in hava saldırısıyla ölümü üzerine yaptığı açıklamada "sorumlu katillerin bedel ödeyeceğini" belirtti
Hamaney ABD merkezli X sosyal medya platformundan Laricini'nin ölümü dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı.
Laricani’nin ailesine taziyelerini ileten Hamaney, dökülen her kanın sistemi daha da güçlendireceğini belirtti.
Hamaney, "Elbette her kanın bir bedeli vardır. Şehitlerin suçlu katilleri bu bedeli çok yakında ödeyecektir.” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atıp sorumluluk almalarını beklediğini söyledi.
Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirdi.
Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt,"Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini belirtti.
"İRAN'A AİT 120'DEN FAZLA GEMİYİ BATIRDIK"
Öte yandan ABD'li sözcü, düzenledikleri saldırılarda İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdıklarını savunarak, "Bu gemiler, ABD silahlı kuvvetleri sayesinde şu an denizin dibindeler."dedi.
Leavitt ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmesine ilişkin ABD Başkanı Trump'ın tutumunu yineledi ve Tahran'ın "kalıcı olarak nükleer silaha sahip olamayacağını"söyledi.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran'ın kalanını 'bitirmeyi' önerdi, Hürmüz Boğazı'na bağımlı ülkeleri sorumluluk almaya çağırdı ve 'duyarsız' müttefikleri eleştirdi.