YİNE HAMANEY Mİ OLACAK?

SAVAŞIN 6. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI

ABD'yi de peşine takarak İran'a savaş başlatan ve tüm bölgeyi ateşe atan İsrail, her gün sivil katliamları yapıyor. Siyonist İsrail rejimi 28 Şubat'tan bu yana İran'daki tüm sivil hedeflere saldırırken, Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattıkları saldırılarda da açık şekilde sivilleri yok edeceklerini dile getiriyorlar. İran'ın 20'den fazla kentini hedef alan hava saldırıları başkent Tahran'da yoğunlaşıyor.





105 SİVİL ALAN VURULDU



İran Kızılayı 105 sivil alanın vurulduğunu duyurdu. ABD-İsrail, Tahran'a bir haftadır gece gündüz adeta bomba yağdırıyor. Başkentte yıkım giderek ağırlaşıyor. Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu. Bu siteye saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. İran'da şimdiye kadar bine yakın sivil yaşamını yitirdi. İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, ABD-İsrail saldırılarının ülkenin çeşitli bölgelerindeki su ve elektrik şebekelerinde hasar meydana getirdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler "Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı" açıklamasını yaptı. Uzmanlara göre İsrail'in planı İran'da hayatı yaşanmaz hale getirerek halkı yönetime karşı ayaklandırmak ve savaşa karşı direnci kırmak.



ABD İSRAİL'DEN OKULA İKİ BOMBA ATILDI



İsrail ve ABD saldırganlığının en somut örneği olan okul katliamına dair de detaylar ortaya çıkıyor. İran Kızılayı'na göre, ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. İran Kızılayı'nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, "İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Bunun ardından saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu" dedi. 28 Şubat'taki katliamda 160 öğrenci ölmüştü.



ÖLENLERİN 180'İ BEBEK VE ÇOCUK



İranSağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ve ABD'nin ortaklaşa yürüttüğü hava operasyonlarında İran'da şu ana kadar 926 kişi yaşamını yitirdi. Toplam yaralı sayısının ise 6 bin 186'ya yükseldiği ifade edildi. Yaşamını yitirenlerden 180'inin bebek ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI



Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. İran tarafından 4 İHA ile yapıldığı öne sürülen sadırıda, İHA'lardan biri havalimanına isabet etti. Havalimanı binası zarar görürken 4 sivil yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırının sorumlusunun İran olduğunu ve cevapsız kalmayacağını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi"dedi. İran Genelkurmay Başkanlığı ise saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını"iddia etti.

TRUMP'TAN İRAN'DA SEÇİM MESAJI



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin seçimine dahil olmak istediğini belirterek, "Venezuela'da Delcy (Rodriguez) örneğinde olduğu gibi, bu atamaya ben de dahil olmalıyım"dedi. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçmesinin kendileri için"kabul edilemez" olduğunu ifade eden Trump,"Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz birisi. Benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz"diye konuştu.

DENİZLER YANGIN YERİ



İran'ın, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana geldi.

Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan fırlatılan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Ülkede ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanlar tahliye edildi.

Suudi Arabistan bir insansız hava aracını düşürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ile çevresindeki yerleşim yerlerinde güvenlik alarmı verilerek sirenlerin çaldığı bildirildi.

İran, ülkeye ait donanma güçlerinin Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir tankeri vurduğunu duyurdu.

İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı düştü.







4 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BOMBARDIMAN



ABDve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan savaş 7'nci gününe girdi. Karşılıklı bombardıman sürerken, İsrail ve ABD, İran'ın başkenti Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz ve Kum kentini aynı anda vurdu. Savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekâtında söz konusu kentlerin farklı noktalarında şiddetli patlamaların yaşandığı belirtildi. ABD ve İsrail'in hava harekâtı sırasında vurduğu yerler arasında, Devrim Muhafızları İstihbarat Karargâhı, Polis İstihbarat Merkezi, Merkezi Ordu Karargâhı ile Ordu Hastanesi'nin de bulunduğu ifade edildi. Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

LÜBNAN'DA DA SİVİLLER HEDEFTE



LübnanSağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da hükümeti Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini yazdı. İsrail Devlet Televizyonu'nun haberinde, İsrail güvenlik biriminden ismi açıklanmayan bir kaynağın ifadeleri aktarıldı. Haberde, "İsrail'in Lübnan'ı içeriden Hizbullah'ı kontrol altına almaya zorlamak için sivil hedeflere saldırı düzenlemeyi değerlendirdiği" ileri sürüldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin derhal boşaltılması yönündeki"tahliye emrinin",savaş hukukunun ihlali konusunda ciddi endişelere yol açtığını belirtti.