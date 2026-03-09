TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

ABD-İsrail-İran savaşı 10. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
Takvim.com.tr Orta Doğu'dan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor....
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
Rusya, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali’nde bulunan personelinin tahliyesinde ikinci etaba başlamaya hazırlanıyor.
İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.
Sırbistan hükümeti, petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm türevlerinin ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.
Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanlığından, hükümetin bugün düzenlenen olağanüstü toplantısının ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, toplantıda alınan kararla petrol ve motor yakıtı olarak kullanılan tüm petrol türevlerinin ihracatının 19 Mart'a kadar yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Dedovic Handanovic, devletin hem vatandaşları hem de ekonomiyi korumak adına çalıştığını bildirdi.
Petrol ve türevlerinin tüm ulaşım yollarıyla ihracatını 19 Mart'a kadar yasaklama kararının alındığını duyuran Handanovic, "Bu tarihten sonra yeni kararlar alacağız. Bu yasağın amacı, dünya piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar nedeniyle iç piyasada yaşanabilecek yakıt kıtlığını ve fiyat artışlarını önleyerek yerel pazarı korumaktır."ifadelerini kullandı.
Açıklamada, hükümetin 19 Mart'tan sonra piyasa koşullarına göre yeni kararlar alabileceği vurgulandı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak."dedi.
Hegseth, CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programında ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların ardından can kayıplarının olacağını söylemekte haklı olduğunu savunan Hegseth, "Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz. Daha fazla can kaybı olacak."diye konuştu.
Hegseth, özellikle kendi neslinin"ABD'lilerin ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini" dile getirerek, bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılıklarını artırdığını savundu.
Öte yandan, Hegseth, İran donanmasından daha fazla gemiyi batıracaklarını ve saldırılarda konvansiyonel mühimmat ve güdümsüz bombaların kullanılacağı aşamanın henüz başlamadığını ifade etti.
İran'ın bir noktada savaşta etkisiz kalacağını ve teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını savunan Hegseth, "Savaşmaya henüz başladık, henüz yükselişe geçtik. Dolayısıyla İranlılar, bunun sonucunda kimin galip geleceğini hesaba katmamışlarsa zamanla Başkan Trump'ın bu savaşta ne kadar kararlı olduğunu anlamaya başlayacaklar."görüşünü paylaştı.
İRAN'DAKİ PJAK PLANI SORULDU
Hegseth, İran'da Kürtlerin yardımını isteyip istemedikleri sorusu üzerine, "Bu, onlara kalmış ancak şu anda bu, bizim misyonumuzun kapsamında değil."yanıtını verdi.
İran'daki durumdan yararlanmaya çalışan tüm diğer gruplara "başarılar dilediğini" belirten Hegseth, onlarla koordinasyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu ise cevaplamadı.
Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Hegseth, "her şeyi takip ettiklerini"dile getirdi.
Hegseth, denkleme Rusya'nın dahil olmasının ABD'yi tehlikeye sokmadığını savunarak, "Komutanlarımız, her şeyi hesaba katıyor, şu anda endişelenmesi gerekenler, sadece hayatta kalacaklarını düşünen İranlılar." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 7 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan bir İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'ın"İran petrollerinde pay sahibi olacağız"açıklamasına tepki gösterdi.
Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Graham'ın konuşmasını paylaştı.
Graham'ın, "Venezuela ve İran dünya petrol rezervlerinin yüzde 31'ine sahip. Biz de onlar da pay sahibi olacağız." açıklamasına tepki gösteren Bekayi, "Nadir görülen bir dürüstlük anı, her şey petrolle ilgili." ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gelen füze ve İHA'ları engellemek için karşılık veriyor.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi hayatını kaybetti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan'daki Sahib ez-Zaman Devrim Muhafızları Koordinasyon Yardımcısı Tuğgeneral Hacı Ali Haşimi'nin öldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.
İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti.
Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi.
Açıklamada, Bakanlığın, Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine"güvenlik riskleri"gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.
Genel olarak “tarımsal faaliyetler” için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.
Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.
Mücteba Hamaney’in İran'ın yeni lideri olarak seçilmesinin hemen ardından The Times of Israel gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a başlattıkları saldırıları ne zaman sona erdireceklerine ilişkin net bir takvim belirtmezken nihai kararı kendisinin alacağının altını çizdi.
İran'a saldırıların sona erdirilmesi kararını her şeyi dikkate alarak doğru zamanda vereceğini iddia eden Trump, "Son kararı ben vereceğim, ancak Netanyahu'nun görüşlerini de dikkate alacağım."dedi.
28 Şubat'ta saldırı başlattıkları İran'ın İsrail'i ve çevresindekileri yok etmeyi hedeflediğini ileri süren Trump, "Birlikte çalıştık ve İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik." ifadesini kullandı.
ABD'nin savaşı sona erdirmesi halinde İsrail'in saldırılara devam edip etmemesine ilişkin de Trump"Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum." dedi.
Trump İran’a saldırıların ne kadar süreceğine ilişkin tarih vermekten kaçınırken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt cuma yaptığı açıklamada Washington yönetiminin savaşın 4 ila 6 hafta sürmesini beklediğini söylemişti.
İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in"ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.
İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Uzmanlar Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada,"Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.
Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmalarının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.
MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?
Mücteba Hüseyni Hamaney 17 Eylül 1969’da Meşhed kentinde doğdu. ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta hava saldırısıyla öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney’in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney, 1979 yılında ailesinin Tahran’a taşınmasından sonra dini eğitimine Kum’daki İslam ilimler okulunda devam ederek, ileri düzeyde fıkıh ve usul eğitimi aldı.
Bazı dini otoriteler ve babası tarafından verilen “harici dersler” şeklinde nitelendirilen “içtihat dersleri müderrisliği” eğitimi de alan Hamaney, daha sonra bu dersleri okutan kişiler arasında yer aldı. Şii mezhebine göre, İslami ilimlerin en üst seviyesi kabul edilen bu eğitimi alan kimselerin artık kimseyi taklit etmesine gerek görülmüyor ve müçtehit olarak kabul ediliyor.
Mücteba Hamaney, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında İran'ın silahlı gücü Besic'in gönüllü bir üyesi olarak cephede bulundu.
Resmi bir görevi olmamasına rağmen 2000’lerin ortalarından itibaren hem ulusal hem de uluslararası medyada Mücteba adı daha fazla duyulmaya başlandı.
Bazı analistler, dolaylı etkisine dikkati çekerek, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bazı komutanlarıyla ilişkileri olduğunu, 2005 ve 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rol aldığını ve bazı atamalar ile siyasi koordinasyonlar üzerinde etkili olduğunu ileri sürdü.
Son yıllarda medyada, babasının halefi olarak sıkça gündeme getirilen Mücteba Hamaney’in kamuoyuna yansıyan, kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi var. Mücteba Hamaney, genellikle medyadan uzak bir yaşam sürdü.
İRAN LİDERİNİN YETKİLERİ
İran'da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken,“liderlik makamı”, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen merci kabul ediliyor.
Cumhurbaşkanı dahil tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip ve “rehber” olarak adlandırılan devlet başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynuyor.
İran lideri, 88 kişiden oluşan ve halk tarafından 8 yılda bir seçilen Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Bu meclise aday kişilerin çoğu lider tarafından belirlenirken Anayasayı Koruyucular Konseyi (AAK) tarafından da onaylanıyor. AAK’nin uygun görmediği kişiler, Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılamıyor.