Çanakkale'de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay'a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında

BAKAN SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Gelibolu'da yangınla mücadeledeki son durumu X hesabından paylaştı. İşte o paylaşım:

Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına;

12 Uçak

18 Helikopter

343 kara aracı

1300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor.

Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor.

Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır.

Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkiliği olduğunu gösteriyor.

LÜTFEN DIŞARIDA ATEŞ YAKMAYALIM. YANGINA SEBEBİYET VERECEK DAVRANIŞLARDAN KAÇINALIM.