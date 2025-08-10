Son Dakika
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hem havadan helikopterlerle hem de karadan müdahale ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. 