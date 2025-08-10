Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı | Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hem havadan helikopterlerle hem de karadan müdahale ediyor.
Takvim.com.tr Çanakkale'den gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde Gökköy yakınlarında tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.
Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.