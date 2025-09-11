Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum

Can Holding'e "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" aklama suçlarından operasyon düzenlendi.
İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma ekipleri sabah saat 05.00'te şirket bünyesindeki tüm binalara gitti. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor'un aralarında bulunduğu kanallar TMSF'ye devredildi. Bilgi Üniversitesi de TMSF'ye devredilen kurumlar arasında yerini aldı.Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
Can Holding'in kara parayla itibar ve güç elde etmeye çalıştığı belirlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde kurulan vurgun düzeninde suç örgütü lideri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can olarak belirtildi.
Mehmet Şakir Can yurt dışı dönüşü gözaltına alındı. Kemal Can ise yurt dışında ve firari konumunda. Şüpheli Kenan Tekdağ ise özel bir hastanede bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınacak.
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NE KAYYUM ATANDI
Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı.
YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve avukat Mehmet Çiçek'in yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin bugünkü kararı gereği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu EK-11. Maddesi uyarınca, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek ve temsil etmek üzere kayyum olarak atanmaları nedeniyle İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin görevinin sonlandırıldığı bildirildi.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin mütevelli heyetinin yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilen heyet olarak bugün itibarıyla göreve başladıklarının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeksizin, eğitim öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden, aksamadan devam edecek olup hocalarımızın, öğrencilerimizin ve idari personelimizin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."
TEKFEN'DEKİ HİSSELERE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hisselerine el konuldu.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şu ifadeler yer aldı:
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile;
Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. Madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128 maddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır.
Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır."
GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konuldu, gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.
Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.
MASAK raporlarıyla mali hareketlerin değerlendirilmesi neticesinde şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç sağlamaya çalıştıkları iddia edildi.
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çalışmaların devamında ise 1 şüpheli daha yakalandı.
Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda sürdüğü öğrenildi.
HOLDİNG BİNASINA ÇİLİNGİR ÇAĞIRILDI
Sabah saatlerinde holding binasına gelen TMSF yetkilileri çalışmalarını sürdürürken, binaya çilingir çağırıldı.
TMSF'DEN CAN HOLDİNG AÇIKLAMASI
TMSF, Can Holding'e kayyum olarak atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Temel amaç, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir" ifadelerine yer verdi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Can Holding'e kayyum olarak atanmasıyla ilgili olarak, "TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır." açıklamasında bulundu.
TMSF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.
Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."
YÖK'TEN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması şu şekilde;
"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."
İŞTE EL KONULAN 121 ŞİRKET
- Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
- Doğal Yaşam İnşaat Ve Taahhüt Anonim Şirketi
- Can Yayın Holding Anonim Şirketi
- C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
- Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
- Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon Anonim Şirketi
- Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi
- C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
- Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı Ve Reklamcılık
Anonim Şirketi
- Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- Ciner Digital Platform Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi
- Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi
ve Şubelerine
- Za Filo Kiralama Taşımacılık Ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
- Enerji Gaz Anonim Şirketi
- Enerji Madeni Yağlar Üretim Ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Canlar Beton Turizm Anonim Şirketi
- İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk Ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
- Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
- Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
- Golden Hill Turizm Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Can Hazır Beton Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Bosphorus Mimarlık Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi
- Gökyüzü Gümrükleme İthalat İhracat Petrol Ürünleri Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- İslamcan Gümrükleme İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Mcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
- Fatih Holding Anonim Şirketi
- Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
- Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Kcn Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
- Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
- Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
- Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Tectone Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
- Tectone Global İthalat İhracat Ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
- Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Sebat Çakmak Sınai Ve Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Can Karton Kağıt Ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Fine Blend Tütün Ve Teknolojik Yatırım Ticaret Anonim Şirketi
- Uluyol Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Towtech Tütün Mamulleri Ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Towtech Filtre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Mükellef Kurumu Seıkon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
- Jpı Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
- European Tütün Ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Avrasya Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
- Its Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Boğaziçi Sigara Ve Tütüncülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi
- King S Club Mağazacılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Bosphorus Medya Grubu Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi
- Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
- Elit Çakmak İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
- Media İstanbul Tekstil İthalat İhracat Ticaret Reklam Ve Seyahat Acenteliği Anonim Şirketi
- Turktek Elektronik Ticaret Anonim Şirketi
- Mc Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
- Kc Petrol Limited Şirketi
- Havsa Petrol Anonim Şirketi
- Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama Ve Dağıtım Anonim Şirketi
- Çalışkan Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
- Ev-fa Hersekli Turizm Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
- Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Kırklareli Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Trakya Holding Anonim Şirketi
- Pusula Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Demir Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Galata Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- İstanbul Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Nergis Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Rota Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Ankara Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Doğa Store Yayıncılık Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Boetti Tekstil Ve Gıda İmalat Anonim Şirketi
- Bülent Döviz Ve Altın Yetkili Müessese Anonim Şirketi
- Kayalar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Can Global Uluslararası Dış Ticaret
- Elit World Trade İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
- Enerji Mağazacılık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
- Süperpet İstasyon İşletmeciliği Limited Şirketi
- Mediza Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
- Elit Tütün Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
- Turktobacco Sigara İç Ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi
- Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
- Tekirdağ Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Keşan Petrol Anonim Şirketi
- Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
- Babaeski Petrol Anonim Şirketi
- Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
- Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Garanti Marketçilik Anonim Şirketi
- Propus Makaron Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Royal Tobacco Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi
- Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
- Cantech Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
- Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
- Daylight Gıda Temizlik İnşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
- Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
- Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
- Sefaköy Petrol Limited Şirketi
- Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
- HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi
KEMAL CAN FİRARİ! KENAN TEKDAĞ NEREDEN ÇIKTI?
Takvim.com.tr operasyonun detaylarına ulaştı.
Saat 05.00 itibariyle Jandarma, Can Holding bünyesindeki tüm şirketlere gitti.
İlk olarak Kenan Tekdağ'ın adresine gidildi. Dün akşam özel bir hastaneye giden Tekdağ'ın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
Yurt dışından dönen şirket sahibi Mehmet Can gözaltına alındı. Kemal Can ise yurt dışında.
Habertürk'ün patron katında arama yapılıyor. AWOX şirketinde çalışanlar içeri alınmadı
MİLYARLARCA DOLARLIK KARA PARA AKLADILAR
Can Holding'e yapılan operasyonun detayları netleşmeye başladı.
Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can hakkında gözaltı kararı verdildi.
MASAK tespitine 2020-21 arası 88 milyar TL yani dolarla karşılığı 9 milyar dolar kara para aklandı.
2022'den 2025'e kadar yapılan tüm işlemler de mercek altında. Yaklaşık 50 milyar dolarlık bir kara paranın sisteme sokulduğu belirtiliyor.
NEDEN EL KONULDU? BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.
Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma, MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
TMSF 121 ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
TMSF'YE DEVREDİLDİ
Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği belirtildi.Can Holding bünyesindeki şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı.
ARALIK 2024'TE DEVREDİLMİŞTİ
Turgay Ciner, Aralık 2024'te Habertürk ve Show TV'yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu'na devretmiş ve medyadan çekilmişti.
CAN HOLDİNG'E OPERASYON
İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show Tv de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi.