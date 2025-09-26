PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Son dakika haberi! Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.


BURSA'DA YANGIN ÇIKTI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

 

 

 


İlçeye bağlı Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 40 arazöz, 46 iş ve hizmet aracı ile 295 personel müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.