Bursa'da orman yangını çıktı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı.

Takvim.com.tr dakika dakika alevleri söndürme çalışmalarını aktarıyor.

3 UÇAK 11 HELİKOPTER

Orman Genel Müdürlüğüi yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu. 

 

 


Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"3 Uçak
11 Helikopter
37 Arazöz
2 İş Makinesi
242 Personel

Bursa Osmangazi'de meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.

Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

 

 

 

Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.