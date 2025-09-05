Bursa'da orman yangını çıktı!

3 UÇAK 11 HELİKOPTER

Orman Genel Müdürlüğüi yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu.



Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Uçak

11 Helikopter

37 Arazöz

2 İş Makinesi

242 Personel

Bursa Osmangazi'de meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.

Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."