Bolu'da orman yangını kontrol altında!

Bolu Mengen'deki yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri anbean aktarıyor.
CANLI ANLATIM
YANGIN KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü, Bolu'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bolu Mengen'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Orman Genel Müdürlüğü yangın havadan 7 helikopterle müdahale edildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"7 Helikopter
23 Arazöz
1 İş Makinesi
145 Personel
Orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.
Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."
BOLU MENGEN'DE YANGIN
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlatıldı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Bolu Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Kıyaslar köyü D-750 kara yolu mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valilik koordinesinde bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, yangına 5 helikopter, 20 arazöz, 8 itfaiye aracı, 7 yangın ilk müdahale aracı, 80 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 20 itfaiye personeli, 6 AFAD personeli, 92 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşların desteğiyle müdahale edildiği kaydedildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği ifade edildi.