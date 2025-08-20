Bolu'da orman yangını kontrol altında!

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü yangın havadan 7 helikopterle müdahale edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"7 Helikopter

23 Arazöz

1 İş Makinesi

145 Personel

Orman dışı alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz.

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."