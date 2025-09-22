Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şu an! Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyan ülke sayısı 152'ye çıktı

Macron şu ifadeleri kullandı:

Filistinliler için devlet sözü tutulmadı. Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyiz. Hepimizi tarihimizle birlikte bunu takip ettik. Ancak hakikat şu ki: Hepimizin bir sorumluluğu var. 7 Ekim’de İsrail halkının tarihindeki en kötü terör saldırısında gördük. Bu katliamın içinde bulunan herkesin eylemleri tüm dünyayı şaşırttı.

Binlerce insan yerinden edilmiş durumda Gazze'de. Hamas zayıflatılmış olmasına rağmen insanlar ölmeye devam ediyor. Hayatları kurtarmak için ateşkesi sağlamalıyız. Bunu binlerce Filistinlinin hayatı için ve İsrailli esirler için yapmalıyız. Neredeyse 2 yıl oldu. Başkalarının insanlığını kurban etmek kabul edilemez.

Bizim yeniden gözlerimizi açıp insan yüzlerini görüp savaşın düşmanın maskesini indirmesi gerekiyor. Zaman artık geldi. Çünkü en kötü şeyler geçmiş durumda değil. Filistinlilerin Mısır’a sürülmesi ya da Batı Şeria’nın ilhak edilmesi.. Bunlar bugün bu odada barışın yolunu açmamızın gerekliliklerini oluşturuyor. İbrahim anlaşmalarına uyulmazsa Orta Doğu’da uzun süre barış olmaz. Filistin’de iki devletli çözümü savunmalıyız. Artık zamanı geldi. İsrailliler ve Filistinliler arasında barış sağlanmakta. Bu nedenle Fransa bugün Filistin devletini tanımaktadır. Filistinlilerin meşru haklarının tanınması İsraillilerin hiçbir hakkını elinden almamakta.

Artık birbirimize doğru bir adım atmalıyız. Sonuçlara yönelmeliyiz. Artık barış döngüsüne ulaşmalıyız. Bu plan çok acil bir plan. 48 rehinenin de serbest bırakılmasını gerektiren bir plan. ABD ve Katar ile de konuştuk. Hamas askeri olarak ortadan kaldırılmış durumda. Siyasi olarak da ortadan kaldırılmış durumda. Ateşkes kabul edildiği anda Gazzeli halka yardım etmeliyiz.

"FİLİSTİN'DE BÜYÜKELÇİLİK AÇACAĞIZ"

Filistin güvenlik güçlerine destek vermeye hazırız. BM Güvenlik Konseyi sivil bir güvenlik kuvveti bölgeye sağlayabilir. Şiddetle işgalle başa çıkmış Filistin halkına demokratik haklarını yerine getirmek için fırsat verilmeli. Müzakerelerin devam etmesi gerekli. Bu çerçevede bende karar vermek için imkan bulacağım: Filistin'de büyükelçilik açacağız. İsrail'in Filistin ile normal ilişkiler kurmasını istiyoruz. Bu bizim barış planımız. İsrail Filistin barışı, Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin gerçekleşmesini sağlayacak. İsrail halkını da duyuyorum. Ancak İsrailli yetkililerin de şunu duymasını istiyorum: Gençken İzak Rabin'in suikastını duymuştum. Barış istediği için ölmüştü. Ölmek üzereyken şunu söylemişti: Sonunda barış olacağını düşünüyorum demişti. Bugün 142 ülke bu barışı teklif ediyor. Artık Gazze'deki katliamların sona erdirilmesinin zamanı geldi. Bunu yapabileceğimiz için çok umutluyum. Barış çok zor, çok daha fazlasını gerektiriyor. Ve zaman artık geldi.