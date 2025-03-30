Bayram tatilinin ilk gününde korkunç bilanço: 766 kaza bin 219 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde 508 bin 962 araç denetlendi, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Yerlikaya, denetlemelerin kazaları önlemek için yapıldığını vurgulayarak şunları aktardı:

"9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

İşte dün gecen bu yana meydana gelen o kazalar...

CANLI ANLATIM 11:25 30 Mart 2025 KONTROLDEN ÇIKTI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp şarampole giren otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A., idaresindeki 09 BP 305 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler N.A., isimli kadının yaşamını yitirdiği tespit ederken, yaralanan sürücü C.A.’yı ise ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 09:55 30 Mart 2025 KONTROLDEN ÇIKTI DİREĞE ÇARPTI Konya’nın Beyşehir ilçesinde lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi Bademli Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 CYM 14 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde iken kontrolden çıkarak önce refüjün bordürlerine ve ağaca, ardından demir trafik direğine çarpıp şerit üzerinde ters dönerek durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan ekiplerce yaralı olarak çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün seyir halinde iken lastiğinin patlaması nedeniyle kazanın yaşandığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Beyşehir-Antalya Kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. 09:49 30 Mart 2025 TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde sürücülerinin kontrolünden çıkan tır ile tanker çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 09:26 30 Mart 2025 HIZINI ALAMADI TAKLA ATTI Bursa'da seyir halindeyken hızla yoldan çıkan ve takla atan otomobil sürücüsü kameraya yansıdı. Yaralı sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Sürücünün telefonla uğraştığı öne sürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 YN plakalı otomobil sürücüsü Azer E., hızla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yeşil alana girip takla attı.

Kaza anı kamerada

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 65 yaşındaki yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevre hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. 01:22 30 Mart 2025 AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI Hatay’da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan İ.A. ve S.Y. isimli 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 00:13 30 Mart 2025 KARS'TA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, Kars merkez ile Selim ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Selim Devlet Hastanesine götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı. 5 yaralının durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. 00:10 30 Mart 2025 KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR: 1'İ ÇOCUK 5 YARALI Muş'un Varto ilçesine iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Muş-Varto karayolu üzerinde bulunan Çaylar mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve araçların plakaları öğrenilemeyen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.