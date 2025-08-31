Erdoğan, ŞİÖ zirvesi marjında liderlerle ikili görüşmelerde bulunuyor. Daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi.
Takvim.com.tr Tiencin'deki kritik temaslardan öne çıkanları derledi.
CANLI ANLATIM
CİNPİNG'DEN "TÜRKİYE" SÖZLERİ
Başkan Erdoğan ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi: "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri"
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.
Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan’ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
PAKİSTAN - KKTC İLİŞKİLERİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ
Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye’nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan’la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurguladı.
"MÜŞTEREK ADIMLAR ÖNEMLİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.
Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişiminin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.
Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin “Tek Çin” politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti.
Görüşmede ayrıca Gazze’deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.