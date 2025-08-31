"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan’ın ticaret, enerji, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

PAKİSTAN - KKTC İLİŞKİLERİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ



Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konuda sergilenen dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını genişletmek istediğini, Türkiye’nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu, Pakistan’la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Suriye'nin birliği ile toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu belirterek, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eylemin karşısında konumlandığımızı vurguladı.