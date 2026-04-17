BAŞKAN ERDOĞAN ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kapılarını açarken, küresel krizlerin gölgesinde yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. İran-İsrail gerilimi, Gazze'deki insani kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı zirve kapsamında Başkan Erdoğan'ın dünya liderleriyle stratejik görüşemeler yapması bekleniyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ilk olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi.

