Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı bugün başlıyor

YENİ YASAMA YILI BUGÜN BAŞLIYOR

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis'te resepsiyon düzenleneceğini aktaran Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Güler, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah karşılıklı hoşgörü, saygı, sevgi içerisinde bütün siyasi partilerle, milletvekillerimizle aziz milletimize yararlı, sürdürülebilir çizgide kanunlarımızı çıkarmış oluruz." dedi.

Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nun 2 Ekim Perşembe günkü birleşiminde "Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yıllık Raporu" ve "2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu"nun görüşüleceğini, 7 Ekim'de ise trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacaklarını bildirdi.

Güler, bu ay itibarıyla süreleri bitecek Cumhurbaşkanlığı tezkereleri olduğunu vurgulayarak, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerini ekim ayı içinde yapacaklarını söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru sürecinin başladığını dile getiren Güler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun seçimlerini tamamlayarak, bir üyelik için üç üyeyi belirleyeceğini, daha sonra ise Genel Kurul'da kasım ayının ilk haftasında seçimi tamamlamayı planladıklarını belirtti.

"VERİMLİ BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ OLMASI İÇİN DE ÜSLUP, YAKLAŞIM ÇOK ÖNEMLİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni yasama yılından beklentinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu dönem parlamentonun nitelikli ve verimli kanunlar yaptığı, halkın derdine derman olacak kanunların hızla geçtiği ve gerçekten parlamentonun halkın gündemi ile yoğunlaştığı bir süreç olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Demokrasi, özgürlük, hukuk devleti, yargı reformu gibi mutlaka el atılması gereken konularda çalışmalar yapılmasını beklediklerini dile getiren Emir, halkın gerçek sorunlarına eğilen bir parlamento çalışmasına tanık olmak için çaba göstereceklerini ve mücadele vereceklerini aktardı.

Parlamentonun denetim görevinin de bulunduğuna dikkati çeken Emir, milletvekillerince verilen yazılı soru önergelerine İçtüzük ve Anayasa gereği süresi içerisinde ve nitelikli cevaplar verilmesini beklediklerini kaydetti.

Emir, CHP Grubu olarak yeni yasama yılı dolayısıyla ekim ayı içerisinde milletvekillerinin katılacağı iki gün sürecek bir kamp planladıklarını anlattı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise yeni yasama yılına girerken Türkiye'nin en temel ihtiyacının demokrasi ve adalet ekseninde toplumsal barışı güçlendirecek adımların atılması olduğunu ifade etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında dinleme aşamasını büyük oranda tamamladığını belirten Koçyiğit, dinleme safhasının ardından komisyonun hukuk aşamasına geçmesini, somut yasa önerileriyle barışa ve demokrasiye katkı sunmasını beklediklerini bildirdi. Partisinin beklentilerine değinen Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Demokratik entegrasyonun yasal düzenlemelerinin hazırlanması, İnfaz Kanunu, TMK, TCK ve CMK'de yapılacak değişiklikler, kayyum uygulamalarına son verilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve anadilinde eğitim gibi başlıkların Meclis gündeminde yer almasını önemli ve gerekli görüyoruz. Bu adımların atılması, toplumsal barışın güçlenmesine ve kalıcılık kazanmasına büyük katkı sunacaktır. Biz, Meclisin tüm kesimlerin sözünü duyan, demokratik siyasetin önünü açan bir anlayışla yasa yapmasını bekliyoruz. Kalıcı bir çözüm, güven ortamını tesis etmekle mümkündür. Bunun için de güven ilkesine dayalı, siyasi muhataplık esaslı bir süreç yürütülmelidir."

Koçyiğit, Meclisin halkın gerçek sorunlarına çözüm üreten bir irade ortaya koymasının gerekliliğini vurguladı.

"MECLİSİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'nin, geçmiş dönemlerde de pek çok kanuna imza attığını, en demokratik şekilde çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayarak, yeni yasama yılında da gündemindeki konulara yönelik aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Önümüzdeki haftadan itibaren trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacağını aktaran Akçay, bu hafta, Kamu Gözetimi Kurumuna ilişkin bir raporun görüşmelerinin yapılacağını ifade etti.

Akçay, "Tabii süresi dolmak üzere olan Irak, Suriye, Libya, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) gibi süresi dolmakta olan çeşitli tezkereler var, o tezkereler gündeme gelecek. 20 Ekim'den itibaren de Plan Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da yeni bütçe dönemine giriyoruz. Ondan sonra gündemdeki konular görüşülmeye devam edecek." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin konuşan Akçay, "Komisyonun çalışma süresi, TBMM Başkanı tarafından aralık ayının sonuna kadar önceden planlanmıştı. Birkaç ay uzatılır mı uzatılmaz mı onu bilemiyoruz. Neticede bu komisyonun alacağı bazı kararlar olacaktır. Bunun idareye, yasamaya ilişkin hususları olacaktır. Komisyonun alacağı kararlara bağlı olarak da Meclisimiz gerekeni yapacaktır." sözlerini sarf etti.

Yeni dönemin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Akçay, "Türkiye, kendi gündemine hakimdir. Bu çerçevede TBMM de kendi gündemine hakimdir. Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak da gerekli adımınlar atılacaktır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni etti. Verimli bir çalışma dönemi arzusunda bulunan Kavuncu, "Verimli bir çalışma dönemi olması için de tabii üslup, yaklaşım çok önemli. En büyük arzum ve dileğim Meclis'e yakışır ve hiç kimsenin birbirini tahkir etmediği, hakaretin olmadığı, maalesef bunu da söylemek durumunda kalıyorum, fiziki bir müdahalenin de yaşanmayacağı bir çalışma dönemini arzu ettiğimi ve bunun verimli bir çalışmanın olmasının temel şartı olduğunu da buradan ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kapsayıcılığın önemine değinen Kavuncu, TBMM Genel Kuruluna gelen kanun tekliflerinin herkes tarafından şeffaf bir şekilde konuşulup tartışılmasına zemin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Kanun tekliflerinin üzerinde çalışmak için yeterli sürelerinin olmadığını söyleyen Kavuncu, "Arzu ediyoruz ki biz 10-15 gün önümüzde süre olsun. Tali komisyonlarda bu kanun teklifleri değerlendirilsin." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından yapılacak öneriler kapsamında hazırlanacak kanun tekliflerinin TBMM Genel Kurulunun gündemine gelmesi halinde baştan "ret" oyu vermeyeceklerini ifade eden Kavuncu, "Biz gelecek her kanun teklifini kendi özelinde değerlendiririz. Yani o komisyondan gelecek olan kanun teklifleriyle ilgili düğme baştan zaten yanlış iliklendiği için memleketin hayrına olacak bir netice çıkacağını biz çok düşünmüyoruz. Ama aklıselimle hareket edip rasyonel düşünmek lazım. Her kanun teklifini kendi özelinde değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOĞULCULUĞUN HAKİM OLDUĞU BİR PARLAMENTOYU İNŞA ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, muhalefet partilerinden milletvekillerinin Meclise sunduğu kanun tekliflerinin görüşülmediğini söyledi.

Sesin değil sözün yükseldiği, yumrukların konuşulmadığı bir parlamento arzuladığını dile getiren Özdağ, "Afrika, Asya veya Güney Amerika'daki bazı ülkelere benzemediği, geleneğimize, kültürümüze, tarihimize uygun bir şekilde birbirlerine karşı tahammüllü, toleranslı, saygılı olan bir milletvekilleri topluluğu haline dönüşmemiz gerekiyor. Bunu şimdiye kadar göremedik. Bu da bizi üzdü. Biz istiyoruz ki yumruklar, hakaretler, iftiralar değil, sözler yükselsin, fikirler çarpışsın ve o fikirlerden de hakikat ortaya çıksın." diye konuştu.

Parlamentodaki tüm milletvekillerini Meclisteki çalışmalara katılmaya davet eden Özdağ, bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti. Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar partisinden, her kanun teklifini muhalefetle görüşerek, daha fazla komisyonlarda tartışarak Genel Kurula getirmelerini istiyoruz. Temel kanunları torba kanun teklifine dönüştürmeden getirmelerinde fayda var. Ama gördüğüm şu ki yasama tam ve kamil manada görevini yapamıyor. İçtüzük zaman zaman çiğnenmekte ve 'ben yaptım oldu' mantığı içerisinde hareket ediliyor. Çoğunluğun hakim olduğu bir parlamento değil, çoğulculuğun hakim olduğu bir parlamentoyu inşa etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var. İnşallah onu yapabilecek irademiz de ortaya çıkar."