Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada | Çin Lideri Cinping ile önemli görüşme

Başkan Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.Başkan Erdoğan Çin'de
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.
PUTİN İLE DE GÖRÜŞECEK
Erdoğan'ın gerek Putin ile planlanan görüşmesi gerekse konuşmasında Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu vurgusu yapması da bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇİN LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.
Başkan Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.
BAŞKAN EDOĞAN'DAN KÜRESEL VİCDAN MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak zirveye katılacak. Erdoğan yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.
GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Erdoğan'ın gerek konuşma gerekse ikili görüşmelerde Gazze'de yaşaran soykırımı gündeme taşıyıp dünyaya "yaşanan küresel vicdanı sızlatıyor. Artık harekete geçin" mesajı verecek. Erdoğan'ın, küresel sistemin sorunları çözme konusundaki yetersizliğine dikkat çekip yeniden inşasına gündeme taşıması bekleniyor.
10 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Toplantının, güvenlik, ekonomi, kültürel ve halklar arası işbirliğini güçlendiren bir sonuç belgesiyle tamamlanması bekleniyor. Örgütün 2035 yılına dek uzanan "Gelişim Stratejisi" kabul edilecek. Bu, ŞİÖ'nün uzun vadeli ortak planlamasında kritik yer tutuyor.
ZİRVE HAZIRLIKLARI
Tianjin şehri aylardır altyapıdan gelecek misafirlerin konaklamasına kadar her alanda zirveye hazırlanıyor. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken Basının yoğun ilgi gösterdiği zirve için büyük bir medya merkezi oluşturuldu.
EN KAPSAMLI ZİRVE
Çin'in beşinci kez ev sahipliği yapacağı ŞİÖ zirvesi, örgütün tarihindeki en kapsamlı toplantılardan biri olacak.
ŞİÖ zirvesinin gündeminde terörizm, aşırıcılık ve bölücülükle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi, siber güvenlik ve yeni güvenlik tehditlerine karşı birlikte yol haritası geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ulaştırma koridorlarının entegrasyonu, Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) ile uyumlu bağlantı projeler bulunuyor.
ŞİÖ NEDİR?
2001'de Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın bölgesel güvenlik iş birliği amacıyla kurduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, zamanla kapsamını genişletti.
Üyeler ortak terörle mücadele tatbikatları yapıyor, kendi tanımlarıyla 'terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla' mücadelede istihbarat paylaşıyor, ayrıca eğitim, ticaret ve enerji gibi alanlarda iş birliği geliştiriyor. Bir diğer ortak nokta da 'adil bir uluslararası düzen' yani 'tek bir süper güç ve müttefiklerinin liderliğinde olmayan bir düzen' çağrısı yapılıyor.