Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada | Çin Lideri Cinping ile önemli görüşme

ŞİÖ NEDİR?

2001'de Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın bölgesel güvenlik iş birliği amacıyla kurduğu Şanghay İşbirliği Örgütü, zamanla kapsamını genişletti.

Üyeler ortak terörle mücadele tatbikatları yapıyor, kendi tanımlarıyla 'terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılıkçılıkla' mücadelede istihbarat paylaşıyor, ayrıca eğitim, ticaret ve enerji gibi alanlarda iş birliği geliştiriyor. Bir diğer ortak nokta da 'adil bir uluslararası düzen' yani 'tek bir süper güç ve müttefiklerinin liderliğinde olmayan bir düzen' çağrısı yapılıyor.