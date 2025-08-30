PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir'in Kesput ilçesinden iyi haber: Orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

CANLI ANLATIM

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MÜDAHALE BAŞLADI

Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.