Balıkesir'in Kesput ilçesinden iyi haber: Orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Takvim.com.tr bölgede yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
MÜDAHALE BAŞLADI
Kırsal Darıçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.