Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Peş peşe korkutan depremler | İstanbul'da hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
4 DAKİKA İÇİNDE 3 DEPREM
AFAD açıkladığı verilere göre son deprem saat 05.52'de kaydedildi. 3,6 büyüklüğündeki deprem yerin 6,99 km derinliğinde meydana geldi.
İKİNCİ DEPREM
4,5 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı 3,9'luk yeni bir sarstını yaşadı.
SINDIRGI 4.5 İLE SALLANDI! İSTANBUL HİSSETTİ
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı çevre iller ve İstanbul'dan hissedildi.