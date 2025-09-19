Bakan Yumaklı duyurdu: Muğla ve Antalya'daki yangınlar tamamen kontrol altında

Yurdun farklı bölgelerden orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor.Antalya ve Muğla'da orman yangını!
Takvim.com.tr yangın bölgelerinden gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
MUĞLA VE ANTALYA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya-Yaylakonak bölgelerinde çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yangınları söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "Muğla/Köyceğiz, Antalya/Alanya-Yaylakonak yangınları, hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.
Yumaklı, ormanları korumanın ve geleceğe sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.
Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, yeşil vatanı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceklerini kaydetti.
YANGINLARDA SON DURUM
Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlardaki son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.
Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin bazı yerlerinde devam eden orman yangınlarından;
Antalya / Alanya - Aliefendi yangını hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.
Muğla / Köyceğiz’deki yangında BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL SAĞLANDI. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.
Antalya / Alanya - Yaylakonak’taki yangının ise ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR
Köyceğiz Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.
Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
MUĞLA'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, yanan alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, geniş bir alanın küle döndüğü, bazı bölgelerden ise dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü.
KÖYCEĞİZ'DE YANGINDA 2'NCİ GÜN
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.
Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı. Yangına 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.
Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
ALANYA'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.
BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.
Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.
Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.
AKSU'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.
Vali Şahin, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki orman yangını sayısının 2 günde 25'i geçtiğini belirtti.
Aksu'daki yangının kritik bir noktada çıktığını kaydeden Şahin, "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Alan dardı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Şahin, yangınların insan hareketlerinden çıktığını vurgulayarak, "Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.
Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı.
2 OTEL BOŞALTILDI
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangın, Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Yangın bölgesindeki 2 otel ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevler kısa sürede Kral Yolu mevkisine kadar ulaştı. Alevlerin deniz istikametine doğru ilerlediği, tarım alanlarına yakın bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor. Çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.
YANGIN SERALARA YAKLAŞTI
Yangının çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşması nedeniyle ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına uzak olduğunu, deniz istikametine doğru ilerlediğini belirtti. Yangın bölgesindeki 2 otelin ise tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
MUĞLA'DA 5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köyceğiz Yangın Yönetim Merkezi’nde basın mensuplarına bilgi veren Vali Akbıyık, gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada yangın çıktığını belirterek, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas Akkovanlı, Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü yangınlarıyla gece boyunca cansiperane mücadele ettiler" dedi. Vali Akbıyık, yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin, "Milas Akkovanlı yangınına 30 arazöz ve su tankeri, 25 araç, 8 iş makinesi ve 180 personel ile karadan, 4 helikopter ile havadan; Milas Kıyıkışlacık yangınına 19 arazöz, 17 araç, 6 iş makinesi ve 125 personel ile karadan, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan; Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere 22 hava aracı ile havadan müdahale devam ediyor" diye konuştu.
5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Köyceğiz ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Vali Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Afet Merkezimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Murat Sarı başkanlığında göreve başlamış olup, çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Ayrıca bugün için Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.
'RÜZGARIN HAFİFLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesinin ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını belirterek, "Sahada bulunan 56 arazözümüze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden 32 arazöz yönlendirdik. Toplamda 88 arazözümüz sahada. Bunun yanında diğer kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait araçlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Arazinin sarp ve engebeli olması kara ekiplerinin hareketini kısıtlıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren hafifleyeceğini öngörüyoruz, böylece daha etkili bir müdahale yapılabilecek" diye konuştu. Karacabey, Antalya'nın Alanya ilçesinde de yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.
3 İLDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Köyceğiz ve Antalya/Alanya'daki orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiğini, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.
Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ülkede devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Muğla/Köyceğiz'de devam eden orman yangınında, rüzgar hızının zaman zaman saatte 71 kilometreye kadar ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, "10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personelle cansiparane şekilde mücadelemiz devam ediyor. Antalya/Alanya yangınına ise saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgara karşı, 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.
Yumaklı dün gece saatlerinde başlayan, Aydın/Çine ve Muğla/Milas'taki yangınlara da değinerek, "Aydın/Çine, Muğla/Milas yangınlarının, hızlı ve etkili müdahaleler sonucu enerjisi düşürüldü. En zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden, Yeşil Vatan'ımızı savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
DİYARBAKIR'DA 3 FARKLI NOKTADA YANGIN: 2'Sİ KONTROL ALTINDA, BİRİ SÜRÜYOR
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alındı. Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.
Lice ilçesine bağlı kırsal Çağdaş Mahallesi'ndeki kırsal alanda, sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Aynı saatlerde ilçeye bağlı kırsal Uçarlı Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bu kez Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
MURATPAŞA'DA KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kırcami Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim yerleri ve seralara yaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, bazı sera ve bahçelerde hasara neden oldu. Yangında, bir bağ evi ile biri kullanılmayan iki katlı iki ev ve bazı bahçelerde tarım aletlerinin depolandığı barakalar kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangının çıktığı alanda bulunan bir köpek barınağı da hasar gördü. Barınaktaki köpekler, ekipler ve vatandaşlar tarafından güvenli yerlere tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslarda tedavi edildi, bazıları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölge sakinleri yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek verdi.
Bazı tarım arazileri, bir iş yeri ile arı kovanlarının da zarar gördüğü yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da katıldığı çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
"50'YE YAKIN VİLLAYI TAHLİYE ETTİK"
Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kadar dayandı. Yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.
Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.
ALANYA'DAKİ YANGIN 2'NCİ GÜNÜNDE
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece çıkan orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Alanya'ya bağlı Aliefendi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Yangının söndürülmesi için Orman İşletme ve İtfaiye müdürlükleri ekipleri seferber oldu. Aliefendi Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşlarını da uzaklaştırdı. Alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler ise zarar gördü.
Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 20 arazöz, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri gece boyu müdahale etti. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeye gelip inceleme yaptı. Duruma ilişkin bilgi alan Kaymakam Öztürk, herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Sabahın ilk ışıklarıyla, yangına havadan müdahaleye de başlandı. 2 uçak ve 5 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Yerleşim yerlerinde etkili olan yangının, Aliefendi Mahallesi'nden İshaklı Mahallesi'ne geçmesini engellemek için de çevrilmesine yönelik çalışılıyor. Rüzgarın çok fazla olduğu bölgede yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
ALEVLER 3 MAHALLEYE DAHA SIÇRADI
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkıp, İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale sürüyor. Bölgede tahliye çalışması yapılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
MUĞLA'DA 58 EV BOŞALTILDI
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken tedbir amacıyla 58 ev ev boşaltıldı, 173 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Pınar ve Sazak mahallelerine de ulaştı. İlk belirlemelere göre 1 ev ile 2 ahır tamamen yandı, 10 küçükbaş hayvan öldü. Yangının etkilediği Akköprü ve Pınar mahallelerindeki toplam 58 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, 173 kişi ile bölgede bulunan 550 küçükbaş ve 210 büyükbaş hayvan tahliye edildi.
Alevlere 5 uçak, 3 helikopter ile havadan, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 170 personel ile karadan müdahale sürüyor.
AYDIN'DA YANGIN
Aydın'ın Çine ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İlçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi arasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
OGM SON DURUMU PAYLAŞTI
Orman Genel Müdürlüğü halihazırda devam eden ve müdahalenin sürdüğü yangınlara ilişkin bilgi verdi. OGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aydın'ın Çine ilçesi Antalya'nın Alanya ilçesi Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde 14 uçak 20 helikopter 153 arazöz 14 iş Makinesi 815 personel meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."
MİLAS'TA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın söndürme çalışmalarına hava unsurları da katıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri se006vk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı. Öte yandan, yangının etkili olduğu alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.
"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.
"EKİPLERİMİZ, ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.