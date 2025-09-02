Bakan Yumaklı açıkladı: Kastamonu ve Karabük'te çıkan 3 orman yangını kontrol altında

Türkiye'de her gün yeni bir bölgeden yangın haberleri geliyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kastamonu ve Karabük'teki yangınlara havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü açıkladı.
CANLI ANLATIM
YANGINLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'da çıkan üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Karabük ve Kastamonu'da çıkan orman yangınlarından etkilenen alanları havadan inceleyen Yumaklı, daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyündeki yangın yönetim aracında son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yumaklı, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü açıklamaların ardından Manisa Gördes'te ve Muğla Yatağan'da büyüme potansiyeli bulunan iki farklı noktada yangın çıktığını ancak ekiplerin müdahalesiyle bunların kısa sürede söndürüldüğünü belirtti.
Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangınlarla mücadele sırasında Karabük-Kahyalar bölgesinde yeni bir yangının çıktığını anımsatan Yumaklı, "Son derece ciddi bir yangındı çünkü blok ormanların bulunduğu alana çok hızlı şekilde gidebilecek şekilde rüzgarın etkili olduğu saate denk geldi. Eflani ve Araç'ta yangınlarla mücadele eden arkadaşlarımızı hızlıca oraya sevk etmek durumunda kaldık. Her üç yangına da gece boyunca müdahale edildi." diye konuştu.
Yumaklı, yangın bölgelerinde bazı sarp noktaların, inilemeyecek coğrafi noktaların olduğunu ancak ekiplerin kilometrelerce hortumlar sererek, bazı yerler sarp ve dik bile olsa mümkün olduğunca yollar açarak, iş makineleriyle taşları kırarak buralara ulaştığını anlattı.
Yangınlarla mücadelede büyük özveri sergilendiğine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:
"Hamdolsun bütün bu müdahaleler ve mücadeleler sonucunda Kahyalar yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Araç yangını coğrafik şartlar nedeniyle biraz uzun sürdü ama arkadaşlarım ciddi uzunlukta 2-3 kilometre hortumlar sererek, yollar açarak bu yangını çevrelediler ve gece boyunca süren müdahale sonucunda burasını da büyük ölçüde kontrol altına aldılar. Son olarak Karabük-Eflani ve Kastamonu-Araç yangınları, ikisi sınır. Bu her iki yangın da devam ederken çıkan diğer iki yangın bizim gücümüzü böldü. Aslında çok daha hızlı şekilde bu yangını söndürebilirdik. Bunun önemi nedir? Siz bir yangınla mücadele ederken yeni cephe açıldığında müdahale süreniz maalesef uzuyor. Sizin yeniden cepheler, oralara müdahale stratejileri oluşturmanız gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun bu her üç yangın için de ben bugün büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."
TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILAN YERLEŞİM YERLERİNE GERİ DÖNÜŞLER AFAD'IN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK
Yumaklı, şu an için ülkede aktif bir yangının olmadığını ancak dün orman dışı alanlarda çıkıp söndürülen ya da orman dışı alanda çıkıp ormana sirayet eden 38 yangına müdahale edildiğini ve bunların tamamının söndürüldüğünü kaydetti.
Meteorolojik şartların yeni normal olarak dayattığı birtakım hususlarla risk olarak gördükleri alanların da oluşmaya başladığını vurgulayan Yumaklı, "Özellikle Batı Karadeniz'de Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik'te. Yani bu hat artık bizim için hatta biraz daha aşağıya, güneye doğru bu illerin tamamında yeni risk alanları oluşturdu. Dolayısıyla bizler buna göre konumlandırmalarımızı yapıyoruz. Yani şu yangınların hakikaten hepsinin çok büyük bir risk kategorisinde olduğunu, üçüncü aşama risk kategorisinde olduğunu belirtmek istiyorum. Bu risk ne zamana kadar devam edecek? Zaman zaman çok aşırı bir meteorolojik veri geldiğinde bunları paylaşıyoruz ama 15 Ekim'e kadar teyakkuz halinde olacağımızı, vatandaşlarımızın da bu bağlamda hassasiyetlerini bu tarihe kadar üst düzeyde tutmalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı, vatandaşlardan çıkabilecek yangınlara karşı duyarlı olmalarını istirham ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çünkü başladığı andan itibaren 15-20 dakika içerisinde yani siz her ne kadar ilk etapta 8-10 dakika, 11 dakika müdahale ediyorsanız da çok hızlı şekilde ilerleme potansiyeline sahip. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Diğer bir hatırlatmam da şu. Bu her üç yangın için de yani hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim. Biz, 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı.' dedik ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD'ın koordinasyonunda. Valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzla ve vatandaşlarımızla köy bazında bildirilecek. Yani benim bu açıklamamdan sonda vatandaşlarımız kendiliğinden evlerine geri dönmesinler. Çok kısa süre içerisinde zaten valiliklerimiz bunları açıklamaya devam edecek. O yüzden vatandaşlarımızdan valiliklerimizin açıklamasını takip etmelerini özellikle istirham ediyorum."
1 Ocak'tan bugüne Türkiye'nin dört bir tarafında 5 bin 800'ün üzerinde yangını müdahale ederek söndürdükleri bilgisini paylaşan Yumaklı, her zaman yanlarında olan Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarına, AFAD'a, valiliklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve her zaman için dualarıyla ve bizatihi ellerinden gelen her türlü desteği veren vatandaşlara teşekkürlerini iletti.
Son olarak İslam aleminin ve vatandaşların Mevlit Kandili'ni tebrik eden Yumaklı'ya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.
YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA TOMA'LAR DA KATILDI
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarının üçüncü gününde, yangınların sıçrama riskine karşı köy çevrelerinde çok sayıda TOMA görevlendirildi. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükselmişti.
Yangının sıçraması riskine karşı köy çevrelerinde ise farklı illerden gelen TOMA'lar görevlendirildi. Jandarma ve emniyet müdürlüklerine ait TOMA'lar Kastamonu-Karabük karayolu ve köy çevrelerinde teyakkuzda bekliyor.
KASTAMONU'DAKİ YANGINA MÜDAHALE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gece duran hava müdahalesi sabah saatlerinde tekrar başladı. Bölgedeki ekipler, yangına çok sayıda arazöz ve helikopterle müdahale ediyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN İS KOKUSU AÇIKLAMASI
Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is kokusunun, Kastamonu'da devam eden yangınlardan kaynaklı olduğunu ve kuzey rüzgarlarının etkisiyle hissedildiğini bildirdi.
''İLİMİZ SINIRLARI DAHİLİNDE YANGIN OLAYI BULUNMAMAKTADIR''
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."
Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu ve Karabük'te devam eden orman yangınından çıkan duman ve isin, kuzeyli rüzgarların etkisiyle Ankara genelini etkilediği belirtildi.
''TAŞINAN DUMANIN AZALMASI BEKLENMEKTEDİR''
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Duman ve isin önümüzdeki 72 saatte, yer seviyesinden 500 metre yüksekliğe kadar yükselmesi durumundaki yörünge analizi görülmektedir. Taşınan duman ve is konsantrasyonunun, önümüzdeki 24 saatlik periyottan sonra azalması beklenmektedir."
VALİLİK AÇIKLADI: 9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı. Alevlere 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personelle müdahale ediliyor.
Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edildi, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye nakledildi.
Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, alevlerin evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi, ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.
Hüsniye Okutucu da dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler, hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."
"DÜN GECE DE BURADA MİSAFİR EDİLDİK"
Tahliye edilen bölge sakinlerinden bazıları yakınlarının evlerine yerleşti, bazıları da İğdir köyündeki Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Merkez Kız Kur'an Kursu yurduna yerleştirildi.
Yurda yerleştirilenlerden Hikmet Esenlikçi, yangının dün köylerine yaklaştığını belirterek, "Jandarmalar bizi evden çıkarttı, 'Hayatınız tehlikede.' dediler. Kur'an kursuna yerleştirdiler. Dün gece de burada misafir edildik. Bugün de misafiriz. Ne zaman köye gideceğimiz belli değil. Evlerimiz tehlike altında. Buradan çok memnunuz. Bize çok iyi bakıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, her şeyimiz var. Bizi sağlık ocağına da götürüyorlar, çok ilgileniyorlar. Kızılören köyünde yaşıyorum. Bizim burada yemeğimiz yapılıyor, bize bakıyorlar. Yorganlarımız yeni geldi, rahatımız yerinde. Allah hükümetimizden razı olsun." diye konuştu.
Meral Öztürk de "Bize bakıyorlar, Allah devletimizden razı olsun." dedi.
Semiha Karışan da "Dün Kızılören köyündeydim. Annem evde yalnızdı, alevleri görünce hemen yanına gittim. O anda jandarma geldi, hayvanları kamyonlara doldurdular. Bizi de buraya getirdiler. Buradan da memnunuz, Allah razı olsun. Devletimiz bizi evden aldı, buraya getirdi. Her şeyimiz var ama köyümüz tehlike altında. Üç köyümüz de boşaltıldı. Hepimiz tüm akrabalarımızla buradayız." ifadelerini kullandı.
Bölgede dün akşamdan bu yana devam eden orman yangını nedeniyle yoğun duman, Kastamonu-Karabük kara yoluna ulaştı. Hem sürücülerin etkilenmemesi için hem de görüş alanının düşmesi sonucu dumanla kaplanan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
6 KÖYÜN YANI SIRA 3 KÖY DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"31 Ağustos 2025 tarihinde Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan orman yangını, büyüyerek ilimiz Araç ilçesine bağlı, Güzelce köyü sınırlarındaki orman sirayet etmiştir. Yangına 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel ile müdahale edilmektedir. Daha önce tahliye edilen Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin dışında Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda tahliye edilmektedir. Yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir."
Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Yer ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Kastamonu-Karabük kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
KARABÜK'TEKİ YANGIN EVLERE SIÇRADI
Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan yangın evlere sıçradı. Yangında 3 ev ve 2 samanlık yandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde öğleden sonra çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Kısa sürede yayılan alevler nedeniyle Kahyalar, Saitler ve Kadıköy köyleri ile bazı mahalleler boşaltıldı. Çok sayıda yangın söndürme helikopteri, arazöz ile itfaiye ekibinin havadan ve karadan müdahale ettiği alevler evlere sıçradı.
Kabaoğlu Mahallesi'nde 3 ev ve 2 samanlık alevlere teslim oldu.
KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları devam ediyor. Yangın sebebiyle dumanların kapladığı Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
RÜZGARLA BİRLİKTE YANGIN KUVVETLENDİ
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde rüzgarla birlikte yangının kuvvetini arttırması sebebiyle Karabük-Kastamonu kara yolunun üzeri dumanla kaplandı.
Alınan tedbir çerçevesinde Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçesi yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da çalışmaları yerinde takip ediyor. Yangına çok sayıda helikopter ve uçak havadan müdahale ediyor.
KÜTAHYA'DA ÇIKAN YANGINDA 3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilde başlayan yangının sıçraması sonucu, 3 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye 19 kilometre uzaklıktaki Akşehir köyünde bir evin önünde park halindeki otomobilde patlama sesinin duyulmasının ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Şükrü ve Sabahattin Akoğlu ile Mustafa Dallı'nın evine sıçradı.
İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangın için bölgeye, ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 ev, 2 traktör, 1 otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
KASTAMONU YANGINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kastamonu’nun Araç ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale 2'nci günde de sürüyor. Karabük-Kastamonu kara yolu duman altında kalırken, bölge dron ile havadan görüntülendi.
Pazar günü öğle saatlerinde Karabük'ün Eflani ilçesi Saraycık köyünde çıkan yangın dün gece saatlerinde kontrol altına alındıktan sonra, 5 kilometre mesafedeki Kastamonu Araç ilçesi Güzelce köyünde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 6 köy ile 437 vatandaş tahliye edilirken, yangına karadan ve havadan müdahale başladı. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağının müdahale ettiği yangın nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda yoğun duman oluştu. Alevlerin yükseldiği bölge dron ile görüntülendi.
BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde de orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediyor.
YANGINLARDA SON DURUM NASIL?
Yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Karabük-Kastamonu sınırında yangın sürüyor" dedi.
"1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik." ifadelerini kullanan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:
Ocak'tan bu yana 2 bin 492'si ormanda 3 bin 340'ı da kırsal alanda 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin büyüklüğünü ifade etmeye yeter.
İnşallah gelecek nesillere daha yeşil, daha güçlü, daha kuvvetli ormanlar bırakmanın burada temelleri atılmış olacak.
"DÜN GECEDEN SABAHA KADAR 3 FARKLI YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"
Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 farklı yangın kontrol altına alınmış oldu. Halihazırda devam eden 2 yangın var. Karabük Eflani'de başlayıp, Kastamonu'nun Araç ilçesinde sirayet eden bir yangın. İkincisi de Araç ilçesinde başlayan bir yangın. İki farklı yangın devam ediyor.
Yoğun ve sık ağaçların olduğu bir bölge. Kayalık ve kanyonlardan oluşan zorlu bir bölge. Hem karadan hem havadan ciddi bir müdahale sürüyor. Akşama doğru bu yangınlarla ilgili güzel haberler vermeyi umuyorum.
"DOĞRU BİLGİYİ HEMEN PAYLAŞIYORUZ"
"Biz doğru bilgiyi hem de vakit geçirmeksizin kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Dezenformasyon amaçlı hiçbir paylaşıma itibar edilmemesinin altını çiziyorum." ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, resmi olmayan bilgilere inanılmaması gerektiğini vurguladı.
6 KÖY TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle destek verilmeye başlandı.
Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor