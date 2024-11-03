ABD’den Tahran’a misilleme uyarısı: İsrail’i durdurmayız | İran’dan rest: Ezici cevapla karşılaşacaklar

İSRAİL BOMBALADIĞI EVDE ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İsrail’in Lübnan'da bir hafta önce bombaladığı ve içinde 20 kişinin bulunduğu belirtilen evde arama çalışmalarına yeni başlandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Uluslararası Kızılhaç ve Lübnan Kızılhaç'ı, yaklaşık bir hafta önce İsrail’in, güneydeki Vata el-Hiyam beldesinde bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiden oluşan iki aileyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ambulans ve kurtarma ekipleri, güvenlik durumu nedeniyle daha önce olay yerine ulaşamamıştı.

Yetkililerin16, birçok uluslararası insani yardım kuruluşuna, "söz konusu iki aileyi tahliye etmek için İsrail ile iletişim kurmaları" yönündeki çağrı ve çabaları da karşılık bulmamıştı.

Haberde, iki ailenin akıbetinin şu ana kadar bilinmediği, kurtulan olup olmadığının da bilinmediği aktarıldı.

İsrail ordusu, 28 Ekim'de gece saatlerinde Vata el-Hiyam bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki aileden yaklaşık 20 kişinin yaşadığı bir evi bombalamıştı.

İletişimin kesilmesi nedeniyle evde bulunan kişilerin akıbeti bilinmezken, Lübnan ordusunun Marcayun kentindeki İstihbarat Müdürlüğü Ofisi, hedef alınan eve ulaşmak için Lübnan Kızılhaç'ı ile işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 968 kişi öldü, 13 bin 319 kişi yaralandı.