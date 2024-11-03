ABD’den Tahran’a misilleme uyarısı: İsrail’i durdurmayız | İran’dan rest: Ezici cevapla karşılaşacaklar

ABD, İsrail ve İran üçgeninde karşılıklı restleşmeler devam ediyor. İran'ın son günlerde İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddiasına üzerine ABD'li yetkilinin Tahran'a uyarıda bulunarak, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda İsrail'i durdurmayacaklarını bildirildi. Öte yandan Hamaney, İsrail ve ABD'nin ezici cevapla karşılaşacağını söyledi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 43 bin 341'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 394 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 27 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 341'e, yaralı sayısının da 102 bin 105'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail, bu hafta saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e yeni saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformundan Baalbek'teki bazı noktaların işaretli olduğu 5 yeni harita paylaşarak tahliye uyarısı yaptı.
Haritalardan birinin Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Duris'te bir noktayı gösterdiği paylaşımda Adraee, "İsrail ordusunun yakın gelecekte faaliyet göstereceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kentine düzenlediği saldırıda Tebnin Devlet Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre İsrail ordusu, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam ediyor.
İsrail savaş uçaklarının Sur'a bağlı Tebnin beldesinde devlet hastanesi yakınlarına saldırılar düzenlediği aktarılan haberde, Tebnin Devlet Hastanesinin de hasar gördüğü ifade edildi.Haberde, İsrail ordusunun Gaziye beldesine de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.
İsrail’in Lübnan'da bir hafta önce bombaladığı ve içinde 20 kişinin bulunduğu belirtilen evde arama çalışmalarına yeni başlandı.
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Uluslararası Kızılhaç ve Lübnan Kızılhaç'ı, yaklaşık bir hafta önce İsrail’in, güneydeki Vata el-Hiyam beldesinde bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kişiden oluşan iki aileyle ilgili çalışmalar yürütüyor.
Ambulans ve kurtarma ekipleri, güvenlik durumu nedeniyle daha önce olay yerine ulaşamamıştı.
Yetkililerin16, birçok uluslararası insani yardım kuruluşuna, "söz konusu iki aileyi tahliye etmek için İsrail ile iletişim kurmaları" yönündeki çağrı ve çabaları da karşılık bulmamıştı.
Haberde, iki ailenin akıbetinin şu ana kadar bilinmediği, kurtulan olup olmadığının da bilinmediği aktarıldı.
İsrail ordusu, 28 Ekim'de gece saatlerinde Vata el-Hiyam bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki aileden yaklaşık 20 kişinin yaşadığı bir evi bombalamıştı.
İletişimin kesilmesi nedeniyle evde bulunan kişilerin akıbeti bilinmezken, Lübnan ordusunun Marcayun kentindeki İstihbarat Müdürlüğü Ofisi, hedef alınan eve ulaşmak için Lübnan Kızılhaç'ı ile işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 968 kişi öldü, 13 bin 319 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneydeki Hıyam bölgesinde Hizbullah mensubu iki askeri yetkilinin öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, Hıyam bölgesi komutanı Faruk Emin el-Aşyi ile Rıdvan Gücü'ne bağlı bölük komutanı Yusuf Ahmed Nun'un öldüğü iddia edildi.
Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere gece yarısından, sabah saatlerine kadar saldırılar düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Nebatiye kasabasının doğusunda kalan Zevtar beldesini vurdu.
Tuffah bölgesindeki Keferkila beldesi, Nebatiye ilçesine bağlı Ensar beldesi çevresi, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin ve Şakra beldeleri de İsrail uçakları tarafından hedef alındı.
İsrail geceden sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl ilçelerinin Marun, Yarun, Humeyri, Marub, Şebriha, Şakra Harıs Halusiyye köylerine de saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde Ayta Şaab, Ramiye, Tayr Harfa ve Kuzi beldelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı; Nakura beldesi eteklerinde yer alan Cebel Lebuna'yı topçu atışlarıyla hedef aldı.
Ayrıca İsrail ordusuna ait keşif uçakları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl semalarında yoğun şekilde uçtu, Litani Nehri'nin eteklerine ve deniz kıyısına kadar olan batı ve orta kesimlerdeki köylere ses bombası attı.
Marun Ras ve Yarun beldesi ekseninde de Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.
Saldırılar nedeniyle Lübnan'daki zorunlu göç de artarak devam ediyor.
Ülkede deniz seviyesinden yüksek bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgesinde, soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra ulaşım imkanının kısıtlı olması nedeniyle göç şartları da kötüleşiyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyu düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile Beyt Lahiya kentlerinde üç evi bombaladı.
Her iki saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nın Nezle bölgesinde düzenlediği saldırıda da 2 kişi öldü. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun ayrıca güneydeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
FİLİSTİNLİLERE AİT ONLARCA EV HAVAYA UÇURULDU
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait topçular, İHA ve makineli tüfekler eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gece boyu saldırılarını aralıksız sürdürdü.
İsrail askerleri tarafından kuzeydeki Filistinlilere ait onlarca ev de patlayıcı yerleştirilerek havaya uçuruldu. Söz konusu bölgelerin birçok noktasından gece boyu dumanlar yükseldi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.