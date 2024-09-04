ABD’den skandal Hamas hamlesi: Üst düzey liderler hakkında ceza davası açtılar

ABD'DEN SKANDAL HAMAS HAMLESİ

ABD İsrail’e tam destek vermeye devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023’te düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’ndaki rolleri nedeniyle üst düzey Hamas liderleri hakkında dava açıldığını duyurdu.

MERHUM HANİYE DE SANIKLAR ARASINDA

Salı günü duyurulan davada Hamas’ın İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski lideri İsmail Haniye de dahil olmak üzere altı sanığın adı geçiyor. Bu isimlerden bir diğeri ise İsrail’in temmuz ayında Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü iddia ettiği el Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif ve mart ayında hayatını kaybeden Mervan İsa olarak bildirildi.

YAHYA SİNWAR, HALİD MEŞAL VE ALİ BARAKA HEDEFTE

Hayatta olan sanıklar arasında, Gazze'de olduğu düşünülen Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, Doha'da bulunan ve grubun diaspora ofisinin başında bulunan Halid Meşal ve Lübnan'da bulunan üst düzey Hamas yetkilisi Ali Baraka yer alıyor.

ABD Başsavcısı Merrick Garland yaptığı açıklamada, "Silahlarla, siyasi destekle, İran Hükümeti'nin finansmanıyla ve (Hizbullah'ın) desteğiyle silahlanan bu sanıklar, Hamas'ın İsrail Devleti'ni yıkma ve bu amaç doğrultusunda sivilleri öldürme çabalarına öncülük ettiler" dedi.

HANİYE’Yİ YAKALAMAK İÇİN GİZLİ TUTTULAR

Reuters haber ajansı, ABD savcılarının şubat ayında altı adama karşı suçlamalar getirdiğini ancak Haniye'yi yakalama umuduyla şikayeti gizli tuttuğunu ve bu bilgiyi Adalet Bakanlığı yetkilisine atfettiğini söyledi. Reuters, Haniye'nin İran başkentinde İsrail suikastında öldürülmesinden sonra Adalet Bakanlığının suçlamaları kamuoyuna açıklamaya karar verdiğini bildirdi.