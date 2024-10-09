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ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek

İsrail ordusu dün gece Beyrut'a bomba yağdırmak için havalanırken bir yandan da Suriye'nin başkenti Şam'a saldırılar düzenlendi. ABD gazetesi Axios ise Başkan Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Peki Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte bölgede dakika dakika yaşananlar…

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:50 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:56
ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek

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    Başlıkların Devamı

    İsrail dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Beyrut'ta dört kamu binasında büyük yıkım meydana geldiği bildirilirken ABD gazetesi Axios Başkan Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün İran hakkında bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

    CANLI ANLATIM
    08:48 09 Ekim 2024
    BIDEN İLE NETANYAHU'DAN İRAN GÖRÜŞMESİ
    ABD gazetesi Axios internet 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'la ilgili bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.

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