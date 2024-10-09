ABD basınından flaş iddia: Biden ile Netanyahu görüşecek

İsrail dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Beyrut'ta dört kamu binasında büyük yıkım meydana geldiği bildirilirken ABD gazetesi Axios Başkan Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün İran hakkında bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

CANLI ANLATIM 08:48 09 Ekim 2024 BIDEN İLE NETANYAHU'DAN İRAN GÖRÜŞMESİ ABD gazetesi Axios internet 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'la ilgili bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi.