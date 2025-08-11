7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 55 orman yangınından 45'inin tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Kabine toplantısının ardından devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezine geldiklerini belirten Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ,

Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"RİSK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK"

Yumaklı, devam eden yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, 10 yangından 7'sinin enerjisi düşürüldüğünü, bu 10 yangından 8'inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sirayet ettiğini duyurdu.