7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez Beldesi'nde orman yangını çıktı.
EDİRNE'DE ORMAN YANGINI
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangınını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda ekibin çalışması sürüyor. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tahliye çalışmalarının da devam ettiği bölgede, vatandaşlarımızın yetkililer tarafından yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları önemlidir" denildi.
ÇANAKKALE'DE YANGIN MÜCADELESİ
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
HATAY'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Geceyi aydınlatan alevlere 2 askeri helikopter, 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale ediliyor.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ GECE DE SÜRÜYOR
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde rüzgar zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler ise yorulmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; yangına havadan 10 uçak, 9 helikopter ile, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti.
Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor.
YANGINDA MAHSUR KALAN 348 KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarlı Köyü mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgede 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin görevlendirildiğini belirtti.
Bölgede mahsur kalan 348 vatandaşın 187'sinin denizden, 161'inin ise Sahil Güvenliğin kara araçlarıyla emniyetli bölgelere tahliye edildiğini bildiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun." ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE HAVALİMANI TÜM UÇUŞLARA AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, orman yangınları sebebi ile geçici olarak sivil uçuşlara kapatılan Çanakkale Havalimanı'nın tüm uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.
ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale'de meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü gemi trafiğine açıldığını duyurdu.
BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 55 orman yangınından 45'inin tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Kabine toplantısının ardından devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezine geldiklerini belirten Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ,
Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"RİSK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK"
Yumaklı, devam eden yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, 10 yangından 7'sinin enerjisi düşürüldüğünü, bu 10 yangından 8'inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sirayet ettiğini duyurdu.
ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: 2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."
Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.
Toraman, Çanakkale Boğazı'nda trafiğin kuzeyden güneye tek yönlü açıldığını kaydetti.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.
ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI
Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ile 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.
Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.
Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.
Yangında bazı araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.
Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.
Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 84 VATANDAŞIN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yangın bölgesinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine yönelik açıklama geldi.
Açıklamada, "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi." ifadeleri kullanıldı.
YEŞİL VATAN'IMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'de devam eden yangına karşı mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü bildirerek: "Çanakkale'de şiddetli rüzgar, yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın mücadelesi aralıksız sürüyor. Yeşil Vatan'ımızı korumak için aralıksız çalışıyoruz." açıklamasını paylaştı.
7 UÇAK 6 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR
Vali Ömer Toraman, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Yangına müdahale kapasitemiz artıyor; 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi.Dumandan etkilenen 14 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."
HAVALİMANI KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın nedeniyle havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan, yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."
BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
ÇANAKKALE'DE YANGIN ÇIKTI
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.