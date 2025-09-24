6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada

BU ADAMA ÇOK BÜYÜK SAYGIM VAR

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Başkan Erdoğan ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadesini kullandı,

Trump, Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.

Türkiye ile çok iş yaptıklarını belirten Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi.

Trump, Birleşmiş Milletlerde (BM) Başkan Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını belirten Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi.

Trump, "Başkan Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diye vurguladı.

ABD Başkanı Trump, “Başkan Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." diye konuştu.



Trump'ın açıklamalarından satır başları:



Ben sürgündeyken dostluğumuz sürüyordu.



Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden

Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum.





YANIMDAKİ ADAM ÇOK ÇETİN



Bunu yapabiliyor olmamız harika. Büyük Ortodoks Kilisesi buradaydı. Onlara yardım edeceğimi söyledim. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. Rusya'dan petrol almayı bıraktılar. Savaşın devam ettiğini görüyoruz. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. İnsan hayatının ziyan edildiğini görüyoruz. Putin'in durması gerekiyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz.

YAPTIRIMLAR KALKABİLİR



İyi bir görüşme geçirirsek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz.

Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor.

NATO'nun tamamının Rusya'da vazgeçmemesi hayal kırıklığı yarattı. Başka konularda da iyi işler yaptılar. NATO'ya silah satıyoruz. Silahla ilgili ticaretimizin çoğunu şuan Ukrayna ile yapıyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı.

GAZZE'DE ANLAŞMAYA YAKINIZ



Erdoğan'ın Gazze konusundaki görüşlerini bilmiyorum. Öğreneceğim. Gazze'yi konuşacağız. O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Bunları kurtarmak zorundayız. 20 canlı rehine var. 30 tane de ölü rehine var.

SURİYE ERDOĞAN'IN BAŞARISI



Suriye'de olan Erdoğan'ın başarısı. Suriye'yi aldı ama aldığını kabul etmek istemiyor. Türkiye için zaferdir. Erdoğan istedi Suriye'ye yaptırımlar kalktı.