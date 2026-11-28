Kimlik ve ehliyet sahipleri bu tarihi kontrol etsin! Süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası 4.712 TL
Cebinde kimlik kartı ve ehliyet bulunan vatandaşlar dikkat! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin uyarıda bulundu. Vatandaşlardan belgelerinin üzerindeki tarihi kontrol etmelerini isteyen Çiftçi, "Henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler" dedi. Peki kimlik ve ehliyetlerin geçerlilik süresi kaç yıl? Süresi dolan ehliyetle araç kullanmanın cezası ne kadar?
Kimlik kartı ve ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir uyarı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek vatandaşlardan belgelerinin üzerindeki son geçerlilik tarihini kontrol etmelerini istedi.
301 bin sayısını telaffuz eden Bakan Çiftçi, yenileme işlemlerinin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.
BAKAN ÇİFTÇİ UYARDI: VAKİT VARKEN YENİLEYİN
Katıldığı canlı yayında biyometrik kimlik kartlarına ilişkin konuşan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler."
KİMLİK VE EHLİYETLER KAÇ YIL GEÇERLİ?
Yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanırken sürücü belgelerinde bu süre ehliyet sınıfına göre 5 veya 10 yıl arasında değişiyor.
Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belgelerinin üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini esas alması gerekiyor.
SÜRESİ DOLAN EHLİYETLE ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullananlara 2026 yılı itibarıyla 4 bin 712 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücü belgesi geri alınıyor.
KİMLİK VE EHLİYET NASIL YENİLENİR?
Kimlik kartı ve sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar şöyle: