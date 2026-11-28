Kimlik kartı ve ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir uyarı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek vatandaşlardan belgelerinin üzerindeki son geçerlilik tarihini kontrol etmelerini istedi. 301 bin sayısını telaffuz eden Bakan Çiftçi, yenileme işlemlerinin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartı ve ehliyet sahiplerine geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu. (Foto: AA) BAKAN ÇİFTÇİ UYARDI: VAKİT VARKEN YENİLEYİN Katıldığı canlı yayında biyometrik kimlik kartlarına ilişkin konuşan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler."