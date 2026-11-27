Aynı apartmanda üç şüpheli ölüm! Kağıthane'de 21 yıllık dosyada yeni deliller: 7 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda hayatını kaybeden 1, 1,5 ve 3,5 yaşlarındaki üç çocuğun dosyası yeniden açıldı. Yeni tanık beyanları, adli tıp raporları ve iletişim kayıtlarının incelenmesiyle yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005 yıllarında aynı apartmanda meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden üç çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un şüpheli ölümlerine ilişkin dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındı.
YILLAR SONRA DOSYALAR YENİDEN İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Çocukların ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi.
Elde edilen deliller, üç ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiilî bağlantı bulunduğuna işaret etti.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheli ölümlerin aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."