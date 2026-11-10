Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şık hakkında gözaltı kararı bulunmadığı, evinde arama yapılmadığı ve yalnızca ifadesinin alınması amacıyla mevcutlu olarak hazır edildiği belirtildi.

SORUŞTURMADA ALMAN DERNEĞİ DETAYI

Edinilen bilgilere göre, Yonca Verdioğlu Şık hakkında 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yürütülüyor. TCK 328 kapsamında ele alınan soruşturmanın, Almanya'da faaliyet gösteren bir dernek üzerinden yürütüldüğü iddia edilen casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtildi.

Savcılık tarafından, Heinrich Böll Stiftung Derneği üzerinden Yonca Verdioğlu Şık'ın şahsi hesabına para transferleri yapıldığının tespit edildiği, derneğin para çıkışlarının hangi amaçlarla gerçekleştirildiğine ilişkin kendisine sorular yöneltileceği öğrenildi.