Yonca Verdioğlu Şık’ın gözaltına alındığı iddiası asılsız çıktı! Dosyada Alman derneği detayı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık’ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şık hakkında gözaltı kararı bulunmadığı, evinde arama yapılmadığı ve yalnızca ifadesinin alınması amacıyla mevcutlu olarak hazır edildiği belirtildi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şık hakkında gözaltı kararı bulunmadığı, evinde arama yapılmadığı ve yalnızca ifadesinin alınması amacıyla mevcutlu olarak hazır edildiği belirtildi.
SORUŞTURMADA ALMAN DERNEĞİ DETAYI
Edinilen bilgilere göre, Yonca Verdioğlu Şık hakkında 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yürütülüyor. TCK 328 kapsamında ele alınan soruşturmanın, Almanya'da faaliyet gösteren bir dernek üzerinden yürütüldüğü iddia edilen casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtildi.
Savcılık tarafından, Heinrich Böll Stiftung Derneği üzerinden Yonca Verdioğlu Şık'ın şahsi hesabına para transferleri yapıldığının tespit edildiği, derneğin para çıkışlarının hangi amaçlarla gerçekleştirildiğine ilişkin kendisine sorular yöneltileceği öğrenildi.
GÖZALTI VE EV ARAMASI YALANI
Şık'ın evinde arama yapıldığı ve gözaltına alındığı yönündeki yalan haberler üzerinden kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Oysa Şık'ın yalnızca TCK 328 kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde mevcutlu olarak hazır edildiği ve kendisine para hareketlerine ilişkin sorular yöneltileceği öğrenildi.
GÖZALTI YALANINI YAYDILAR
Gözaltı yalanını ilk önce Ahmet Şık'ın partisi ortaya attı. TİP, gözaltı açıklaması yaptı. Alman yayın organı Deutsche Welle de hemen ardından "Heinrich Böll Vakfı Türkiye Koordinatörü Yonca Verdioğlu Şık gözaltına alındı. Yonca Şık, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi." ifadeleriyle haber yayımladı.
Sosyal medyada da gözaltı yalanını yayan paylaşımlar yapıldı.
YENİ PARTİ HEMEN YALANIN PEŞİNE TAKILDI
Yeni Parti Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Murat Emir de Ahmet Şık'ın eşinin gözaltına alındığı yalanını yayanlar arasında yer aldı ve sosyal medya paylaşımı yaptı. Yeni Partili Burhamettin Bulut ve diğer Yeni Partili milletvekilleri de Ahmet Şık'ın eşinin gözaltına alındığı yalanını yayarak Adalet Bakanlığı'nı hedef alan paylaşımlarda bulundu.
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