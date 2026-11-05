Aile Bakanlığı, çoraplarını 10.000 dolara satışa çıkaran ve parayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Ersan Diamond hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin ve bu sürecin Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulmasının hiçbir suretle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ersan Diamond'ın çorap bağışı paylaşımı hakkında suç duyurusunda bulundu. (Foto: X) Sosyal medya fenomeni Ersan Diamond isimli şahısın paylaşımına ilişkin, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir. Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır."