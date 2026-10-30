Aramalarda toplam değeri 12 milyon 852 bin lira tutarında nakit para ve altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı, işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon 852 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirilidi.