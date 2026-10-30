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FETÖ'nün güncel yapılanmasına 3 ilde operasyon: 12,8 milyonluk altın ve nakit para ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda 10 zanlı yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda toplam piyasa tutarı 12 milyon 852 bin lira olan nakit para ve altın ele geçirildi.

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FETÖ'nün güncel yapılanmasına 3 ilde operasyon: 12,8 milyonluk altın ve nakit para ele geçirildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 3 ilde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

Güvenlik birimlerinin sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Şüphelilerin yakalandığı ikametlerde güvenlik güçleri tarafından detaylı aramalar yapıldı.

Aramalarda toplam değeri 12 milyon 852 bin lira tutarında nakit para ve altın ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan nakit para ve altınların örgüt finansmanında kullanılıp kullanılmadığı yönündeki incelemeler derinleştirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı, işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon 852 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirilidi.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon 852 bin lira değerinde nakit para ve altın ele geçirilidi.

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