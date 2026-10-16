Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 8 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mali incelemelerde şüphelilerin iş bölümü ve süreklilik esasına göre hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldığı bildirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına edindikleri taşınır ve taşınmaz mallar üzerinden aklamaya çalıştıkları değerlendirildi.

MASAK raporlarına göre, 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Bunun üzerine MASAK ve BTK raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi.

BAHİS PANELİNİN YÖNETİMİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki isim olduğu değerlendirildi. A.Z.G.'nin panel ortaklığı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.'nin ise paneli yönettiği öne sürüldü.

A.T. ve İ.E.K.'nin mali işleyiş ile para transferlerini yürüttükleri, A.Ö. ve P.B.C.'nin de panel yönetiminin alt kademelerinde görev aldıkları değerlendirildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN HESAP AĞI KURULDU

Dosyadaki tespitlere göre E.M., Ö.A., H.C.Y. ve B.U.'nun üçüncü kişiler adına vergi levhaları düzenlenmesini ve ticari hesaplar açılmasını sağladıkları, söz konusu hesapların yasa dışı bahis sisteminde kullanıldığı iddia edildi.

E.N.B., S.B., M.İ.K., S.K., E.B. ve B.B.S.'nin organizasyonda kullanılmak üzere üçüncü kişilerden banka hesapları temin ettikleri değerlendirildi. N.G. baş harflerini taşıyan iki şüpheli ile M.C.Ö. ve M.B.'nin de teknik ve mali destek sağladıkları, banka hesabı temin ederek organizasyona yardım ettikleri öne sürüldü.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına el koyma tedbirleri uygulandı. İşlemlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi ve 5549 sayılı Kanun'un 19. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan M.B.'nin adli işlemlerinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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