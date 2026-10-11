INTERPOL’ün çağrısına Türkiye’den tam destek! “Trigger X” operasyonunda silah kaçakçılarına darbe
INTERPOL’ün Avrupa ve Orta Asya’da silah kaçakçılığına karşı başlattığı "Trigger X" operasyonuna Türkiye’den tam destek geldi. 17 ülkenin katıldığı operasyonda Türkiye, emniyet ve gümrük birimleriyle sınır hattındaki denetimleri artırdı. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Lesovo Gümrük Kapısı’nda binden fazla yivsiz tüfek ele geçirilirken, Türkiye’den Batı Avrupa’ya giden bir TIR’da 73 sahte tabanca bulundu. Türkiye’nin "kasten öldürme" suçlamasıyla Kırmızı Bülten’le aradığı bir şüpheli ise Gürcistan’da yakalandı.
INTERPOL koordinasyonunda 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Trigger X" operasyonunda, çatışma bölgelerinden organize suç örgütlerine uzanan yasa dışı silah ve mühimmat akışı hedef alındı. 17 ülkenin katıldığı operasyona Türkiye de saha ve istihbarat desteği sağladı.
SINIR VE GÜMRÜKLERDE DENETİMLER ARTIRILDI
INTERPOL'ün üye ülkeler arasındaki veri akışını sağlamasının ardından Türkiye'nin sınır hatları ile komşu gümrük kapılarında denetimler üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Lesovo Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde binden fazla yivsiz tüfek ele geçirildi.
Türkiye'den çıkış yaparak Batı Avrupa yönüne ilerleyen ve oto yedek parçası taşıdığı beyan edilen bir TIR da Kapıkule yakınlarında incelemeye alındı. Aramalarda 73 sahte tabanca bulundu. Silahların 23'ünün sürücü kabinindeki yatak bölümünün altına gizlendiği belirlendi.
KIRMIZI BÜLTEN'LE ARANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI
Operasyon kapsamında uluslararası düzeyde aranan firarilerin yakalanmasına yönelik takipler de gerçekleştirildi.
Türkiye tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan ve hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan bir şüphelinin izi Gürcistan'da tespit edildi.
INTERPOL veri tabanı üzerinden sağlanan anlık bilgi paylaşımıyla şüpheli, Gürcistan polisi tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye iade sürecine ilişkin adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
17 ÜLKELİ OPERASYONUN BİLANÇOSU
Europol, Frontex ve ABD Emniyet Birimleri HSI ile ATF'nin de destek verdiği operasyonun bilançosunda 2 bin 823 küçük ve hafif silah, 400'e yakın el bombası ve patlayıcı düzeneği ile 40 binden fazla mermi ve fişek ele geçirildi.
Silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı 152 kişi gözaltına alındı. Aralarında Kırmızı Bülten'le aranan 5 kişinin de bulunduğu, hakkında uluslararası bülten bulunan 15 şüpheli yakalandı.
Haber: Ali Rıza Akbulut