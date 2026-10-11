INTERPOL koordinasyonunda 22 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Trigger X" operasyonunda, çatışma bölgelerinden organize suç örgütlerine uzanan yasa dışı silah ve mühimmat akışı hedef alındı. 17 ülkenin katıldığı operasyona Türkiye de saha ve istihbarat desteği sağladı.

Türkiye'den çıkış yaparak Batı Avrupa yönüne ilerleyen ve oto yedek parçası taşıdığı beyan edilen bir TIR da Kapıkule yakınlarında incelemeye alındı. Aramalarda 73 sahte tabanca bulundu. Silahların 23'ünün sürücü kabinindeki yatak bölümünün altına gizlendiği belirlendi.

“Trigger X” operasyonunda Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Lesovo Gümrük Kapısı’nda binden fazla yivsiz tüfek ele geçirildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KIRMIZI BÜLTEN'LE ARANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında uluslararası düzeyde aranan firarilerin yakalanmasına yönelik takipler de gerçekleştirildi.

Türkiye tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan ve hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan bir şüphelinin izi Gürcistan'da tespit edildi.

INTERPOL veri tabanı üzerinden sağlanan anlık bilgi paylaşımıyla şüpheli, Gürcistan polisi tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye iade sürecine ilişkin adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

17 ÜLKELİ OPERASYONUN BİLANÇOSU

Europol, Frontex ve ABD Emniyet Birimleri HSI ile ATF'nin de destek verdiği operasyonun bilançosunda 2 bin 823 küçük ve hafif silah, 400'e yakın el bombası ve patlayıcı düzeneği ile 40 binden fazla mermi ve fişek ele geçirildi.