Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu (Foto: Takvim Foto Arşivi) "2029 SEÇİMLERİNDE REKOR OYLA KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ" Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 14 Ağustos'ta düzenlenen rozet takma töreniyle AK Parti saflarına katıldıklarını belirtti. Çırpanoğlu, kendisiyle birlikte hareket eden 2 başkan yardımcısı, 2 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve 4 ilçe meclis üyesi olmak üzere toplam 8 meclis üyesiyle toplantıda yer aldığını söyledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos itibarıyla düzenlediği rozet takma töreni ve partimizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bu kutlu, milli davaya gönül verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuna ve karizmasına her zaman saygı duyuyorduk; 14 Ağustos itibarıyla da bu davanın bir neferi olarak Belediye Başkanı sıfatıyla rozetimizi taktık. Ben, benimle birlikte hareket eden 2 başkan yardımcısı, 2 Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve 4 ilçe meclis üyesi olmak üzere toplam 8 meclis üyemizle buradayım. 31 Mart yerel seçimlerinde emanet oylar alarak seçilmiştik. Ancak 14 Ağustos itibarıyla bu durum AK Partili hemşehrilerimizin gönülleriyle ve sizlerin desteğiyle asıl oya dönüştü. Bizler artık 2029 hedeflerine kilitlendik. Göreceksiniz; İl Başkanımızın ve partimizin desteğiyle 2029 yerel seçimlerinde bugüne kadar alınan oyların üzerine çıkarak rekorla karşınıza çıkacağız. İl Başkanımız Hakan Başkanımızın, Levent Başkanıma gece saat 03.23'te mesaj atması hizmeti bir ibadet olarak gördüğünün kanıtıdır. Bana da SGK ile alakalı bir işimiz için 03.22'de mesaj attı; Levent Başkanıma benden bir dakika önce yetişmiş! Salondaki bu yürekli ve güçlü topluluk, yıllardır bu partinin neden iktidar olduğunun somut bir göstergesidir."

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç (Foto: Takvim Foto Arşivi) "İNŞALLAH ANKARA'YI HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ" Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara'nın 25 ilçesinin tamamına yönelik hizmet vurgusu yaptı. Koç, konuşmasında şunları söyledi: "Öncelikle bu büyük çatı altındayız. Türkiye çatısı altındayız, Türkistan bayrağı çatısı altındayız ve her şeyden önemlisi mazlumların çatısı altındayız. Bu çatıya omuz vermekten dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana şunu söyledik: Ankara 25 ilçeden oluşmaktadır. Ankara sadece 8 metropol ilçeden ibaret değildir. Sadece metropol ilçelere sıkışarak Ankaralıya zulmedemeyiz. Ankara'nın her ilçesinin kendine has dinamikleri var. Bütün şehri bu dinamikler üzerine inşa edelim. Ankara'yı yazın Karagöl veya Mogan'a, kışın AVM'lere gitmeye mahkûm etmekten kurtaralım. Dünya liderimizin öncülüğünde ve gecenin saat 03.23'ünde 'O işi hallettik' diyen İl Başkanımız gibi bir Ankara abisiyle inşallah Ankara'yı hak ettiği yere taşıyacağız. İstanbul nasıl bütün ilçeleriyle bir hayat durağıysa, Ankara da 25 ilçesiyle tüm hemşehrilerimiz için bir hayat durağı olacaktır. Bu vesileyle bizleri bu çatı altında buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İl Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum."