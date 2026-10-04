Bosna Hersek'te seçmenler, genel seçim kapsamında oylarını kullanmak üzere sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra ülke ve entite düzeyindeki parlamentolar ile yerel yönetim organlarında görev yapacak isimleri belirleyecek.

Bosna Hersek’te seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve parlamentoların belirlenmesi için sandık başına gitti. (Foto: AA)

ÇOK SAYIDA MAKAM İÇİN OY KULLANILACAK

Seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinin yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi üyeleri seçilecek.

Sandıkta ayrıca RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyeleri için de oy kullanılacak. Özel statüye sahip Brcko'da ise seçmenler, hükümette görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gidecek.

TSİ 08.00'de başlayan oy verme süreci 20.00'de sona erecek.

SANDIKLARDA BİYOMETRİK DOĞRULAMA DÖNEMİ

Seçimin en önemli yeniliklerinden biri, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemlerinin devreye alınması oldu.

Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izlerini okutacak. Oy verme işlemi kağıt pusulalarla gerçekleştirilecek. Seçmenler, pusulalarını sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçirecek.