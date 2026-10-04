Bosna Hersek’te seçim heyecanı: Devlet Başkanlığı Konseyi için oy kullanılıyor
Bosna Hersek’te seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile parlamentolar ve entite yönetimlerinin belirleneceği genel seçim için sandık başına gitmeye başladı. TSİ 08.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’ye kadar sürecek. Bu seçimde yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemleri kullanılacak.
Bosna Hersek'te seçmenler, genel seçim kapsamında oylarını kullanmak üzere sandık başına gitmeye başladı. Seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra ülke ve entite düzeyindeki parlamentolar ile yerel yönetim organlarında görev yapacak isimleri belirleyecek.
ÇOK SAYIDA MAKAM İÇİN OY KULLANILACAK
Seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinin yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi üyeleri seçilecek.
Sandıkta ayrıca RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyeleri için de oy kullanılacak. Özel statüye sahip Brcko'da ise seçmenler, hükümette görev alacak isimleri belirlemek için sandık başına gidecek.
TSİ 08.00'de başlayan oy verme süreci 20.00'de sona erecek.
SANDIKLARDA BİYOMETRİK DOĞRULAMA DÖNEMİ
Seçimin en önemli yeniliklerinden biri, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemlerinin devreye alınması oldu.
Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izlerini okutacak. Oy verme işlemi kağıt pusulalarla gerçekleştirilecek. Seçmenler, pusulalarını sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçirecek.
İLK SONUÇLARIN DAHA ERKEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Oy pusulalarının taranmasının ardından elde edilen veriler doğrudan Merkez Seçim Komisyonuna (CIK) iletilecek. Bu sistem sayesinde ilk sonuçların saat 20.00'de açıklanması planlanıyor.
Önceki seçimlerde ilk sonuçlar genellikle saat 23.00 civarında duyuruluyordu.
DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ İÇİN ADAYLAR
Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Bakir İzetbegoviç, Semir Efendic ve Fahrudin Radoncic yarışıyor.
Sırp üyeliği için Zeljka Cvijanovic, Marinko Bozovic ve Nebojsa Vukanovic aday olurken Hırvat üyeliği için Darijana Filipovic, Zdenko Lucic ve Slaven Kovacevic mücadele ediyor.
RS BAŞKANLIĞI İÇİN 12 ADAY YARIŞIYOR
Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı için 12 aday yarışıyor. Seçmenler bu pusulada yalnızca bir adayı işaretliyor ve en çok oyu alan aday başkan oluyor.
Seçim yarışının Savo Minic ile Branko Blanusa arasında geçmesi bekleniyor.
BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE KİMLER SEÇİLMİŞTİ?
Bosna Hersek'te genel seçimler dört yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'de gerçekleştirilen seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine Zeljko Komsic, Sırp üyeliğine ise Zeljka Cvijanovic seçilmişti.