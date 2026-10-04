Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Sarsıntı yerin 7.99 km gerçekleşti.



Deprem, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin ve çevre illerde de hissedildi.



Adana'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha!



Depreme dair detaylar şu şekilde:



Büyüklük:4.8 (Mw)



Yer:Saimbeyli (Adana)



Tarih:2026-10-04



Saat:14:19:23 TSİ



Enlem:37.74867 N



Boylam:36.091 E



Derinlik:7.99 km



ŞANLIURFA'DA DA 5.4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

24 Eylül 2026'da da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.