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Son dakika: Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama

Merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.99 km olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Adana'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha!

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Son dakika: Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7.99 km gerçekleşti.

Deprem, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin ve çevre illerde de hissedildi.

Adana'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha!

Depreme dair detaylar şu şekilde:

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Saimbeyli (Adana)

Tarih:2026-10-04

Saat:14:19:23 TSİ

Enlem:37.74867 N

Boylam:36.091 E

Derinlik:7.99 km


ŞANLIURFA'DA DA 5.4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

24 Eylül 2026'da da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.

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