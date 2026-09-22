Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'taki temaslarını sürdürüyor.

Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Türkevi'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

ORTAK HASSASİYETLER ELE ALINDI

Görüşmede çevre, eğitim, kadınlar ve çocukların esenliği başta olmak üzere tarafların ortak hassasiyet taşıdığı çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatima Maada Bio ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"PEK ÇOK KONUDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi'nde buluştuk. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk"

NEW YORK'TAKİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Fatima Maada Bio ile de görüşmüş oldu. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio, aynı zamanda Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanlığı görevini yürütüyor.

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