Kapaklı, Hayrabolu, Şarköy ve Marmaraereğlisi gibi birçok ilçede vatandaşları çamurlu, tortulu ve kullanılamaz suya mahkûm eden CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, temel altyapı hizmetlerindeki bu büyük sorumsuzluk ve halk sağlığını hiçe sayan yönetim anlayışı nedeniyle vatandaşların sert tepkilerinin odağında yer alıyor. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yürütülen su hizmetlerine ilişkin vatandaşlar isyan etti.

Tekirdağ’da musluklardan çamurlu su aktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) SU DEĞİL ÇAMUR AKIYOR Sabah'tan Tuna Şerbetçi'nin haberine göre, Kapaklı başta olmak üzere Hayrabolu, Şarköy ve Marmaraereğlisi gibi ilçelerde vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde musluklardan bulanık, tortulu ve çamur görünümünde su aktığı görülüyor. Su faturalarını düzenli olarak ödediklerini belirten vatandaşlar, tepkilerini "Türkiye'nin en pahalı sularından birini ödüyoruz. Karşılığında çamurlu su mu içeceğiz?" ifadeleriyle gösterdi. Bir vatandaş ise yaşadığı mağduriyeti, "Lüks bir hizmet istemiyoruz. Musluğumuzu açtığımızda temiz su aksın yeter. Çocuklarımız var, bu suyla yemek yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. Yetkililer bu görüntülere artık çözüm bulmalı" sözleriyle dile getirdi.