İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmalarda 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yurt dışında, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında MLKP içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 44, TKP/ML-TİKKO içerisinde 4, DSİH-KALDIRAÇ içerisinde 3 ve MKP içerisinde 1 kişi olmak üzere toplam 52 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon kararı alındı.